Neue Broschüre fürs Vorstudium der Gestaltung erscheint

Von Schwäbische Zeitung

Die Polizei hat am Mittwochvormittag einen total betrunkenen Autofahrer gestoppt. Ein durchgeführter Alkomattest ergab einen Wert von etwa fünf Promille.

Demnach meldete eine Zeugin gegen 11 Uhr den Autofahrer, der in Schlangenlinien unterwegs war. Eine hinzugerufene Polizeistreife entdeckte den Ford in der Straße Am Viehmarkt. Das Auto war demnach zwar langsam, aber in Schlangenlinien unterwegs.

Die Beamten stoppten das Fahrzeug.