Neue Auto-Extras: Motoren, Navis und ein wildes Bike

Rüsselsheim (dpa/tmn) - Navigationsgeräte, die sich den Nutzungsgewohnheiten des Fahrers anpassen, stärkere Motoren sowie ein Bike für Hot-Rod-Fans: Das sind die neuen Extras aus der Motorwelt. Ein Überblick:

Chevrolet Orlando bekommt kleinen Turbomotor

Chevrolet bietet für den Orlando einen neuen Turbobenzinmotor an. Das aufgeladene 1,4-Liter-Aggregat leistet 103 kW/140 PS an und verfügt in Kombination mit einem Sechs-Gang-Schaltgetriebe immer über ein Start-Stopp-System. Der Van kommt damit den Herstellerangaben nach auf einen Normverbrauch von 6,2 Litern (CO2-Ausstoß: 147 g/km). Bisher konnten Kunden nur zwischen dem 1,8 Liter großen Basisbenziner und einem 2,0-Liter-Diesel wählen. Mit dem neuen Turbo gibt es den Orlando ab der gehobenen Ausstattungslinie LT für mindestens 23 195 Euro. Der Einstiegspreis für den Van liegt bei 18 990 Euro.

Triumph Speed Rod: Motorradumbau in radikalem Retrostil

Auf Kundenwunsch veredelt der Markenhändler Triumph Stuttgart by SFB das Modell Speedmaster des britischen Motorradherstellers im radikalen Hot-Rod-Stil der 60er Jahre. Zur mindestens 13 000 Euro teuren Triumph Speed Rod machen den Cruiser unter anderem ein schwarz beschichteter Remus-Auspuff, Monotacho, Minirücklicht, ein Dragbar-Lenker mit Blinkern an den Enden, die markante Lackierung in Rot-Schwarz und die mit Hitzeschutzband umwickelten Abgaskrümmer. Die Maschine rollt auf roten Felgen mit Weißwandreifen. Mehr Leistung bekommt das Bike nicht: Der 865 Kubikzentimeter große Motor mit zwei parallel angeordneten Zylindern entwickelt wie in der Speedmaster 45 kW/61 PS.

Neue Einsteiger-Navis von Garmin mit TMC-Verkehrsinfo

Garmin hat für Oktober zwei neue Einsteiger-Navigationsgeräte fürs Auto angekündigt. Das Nüvi 140T mit 4,3-Zoll-Display und das etwas größere Nüvi 150T mit 5-Zoll-Display haben laut dem Hersteller neben Grundfunktionen zum Beispiel noch TMC-Verkehrsinformationen, Fahrspurführung, 3D-Kreuzungsansicht und einen Radarwarner zu bieten. Das Nüvi 140T soll 129 Euro kosten, das 150T ist 10 Euro teurer. Beide Geräte werden mit vorinstallierten Karten und Saugnapfhalterung ausgeliefert und sind auf der IFA in Berlin zu sehen (Publikumstage: 31. August bis 5. September).

Stärkerer V6-Benziner für Cadillac SRX

Cadillac rüstet den SRX mit einem größeren V6-Motor auf. Der Hubraum des Benziners wächst von 3,0 auf 3,6 Liter, die Leistung steigt um 28 kW/38 PS auf 230 kW/308 PS. Den neuen Motor für die luxuriöse Kreuzung aus Geländewagen und Kombi will der US-Hersteller auf dem Pariser Automobilsalon (Publikumstage: 29. September bis 14. Oktober) vorstellen. Zu Fahrleistungen, Verbrauch und Preisen macht Cadillac noch keine Angaben. Der aktuelle SRX 3.0 V6 kostet mindestens 49 870 Euro.

Schlanker Wegweiser von Becker

Gerade mal 7 Millimeter flach ist das neue Navigationsgerät Becker revo, das der Hersteller auf der IFA präsentiert. Die Glasoberfläche auf dem 5 Zoll großen Touchscreen lässt sich abnehmen, das Gehäuse ziert gebürsteter Edelstahl. Becker verspricht, dass sich das Gerät den Nutzungsgewohnheiten des Fahrers anpasst und durch eine Startautomatik die sofortige Navigation mit vorausgewerteter Verkehrslage möglich ist. Der Preis steht noch nicht fest.

Hyundai i30cw Intro Edition mit Sonderausstattung

Zum Start des Kompaktklasse-Kombis i30cw legt Hyundai eine „Intro Edition“ auf. Das limitierte Sondermodell ist teurer als die Basisversion des Lademeisters, die ab 17 290 Euro kostet, bekommt dafür aber einige Extras. Dazu zählen Teilledersitze, Einparkhilfe, Zwei-Zonen-Klimaautomatik, Reifendruckkontrollsystem, 16 Zoll große Leichtmetallfelgen und ein Knieairbag für den Fahrer, dessen Sitz sich elektrisch einstellen lässt, wie der Hersteller mitteilt. Als 73 kW/99 PS starker Benziner kostet der i30cw Intro Edition ab 20 690 Euro und als Diesel mit 81 kW/110 PS ab 23 480 Euro.

Hyundai Veloster mit mehr Leistung

Den Hyundai Veloster gibt es ab Oktober mit mehr Leistung. Als Alternative zum 103 kW/140 PS starken Benziner 1.6 GDI führt der koreanische Autobauer einen Turbodirekteinspritzer für das Sportcoupé ein, der aus 1,6 Litern Hubraum 137 kW/186 PS schöpft. Damit beschleunigt der Veloster laut dem Hersteller in 8,4 Sekunden auf Tempo 100 und weiter bis auf 214 km/h. Als Normverbrauch sind im Datenblatt 6,9 Liter ausgewiesen (CO2-Ausstoß: 164 g/km). Der ab 24 690 Euro erhältliche 1.6 GDI Turbo kann mit manuellem oder automatischem Sechsganggetriebe kombiniert werden. Durch die neue eingeführte Basisausstattungslinie „Trend“ für den Veloster 1.6 GDI sinkt der Grundpreis des Modells um rund 1600 auf 19 990 Euro.

