Neue Ausstellung in der Konstanzer Leica-Galerie

Die Leica-Galerie in Konstanz lädt vom 8. Januar bis zum 2. April zur Ausstellung „falkbrvt - wer bist du und wenn ja, wie viele?“ von Falk Baron Rausch von Traubenberg. Die Vernissage findet am Freitag, 7. Januar, statt. Der Künstler wird anwesend sein. Am Samstag, 8. Januar, um 12 Uhr führt er durch seine Ausstellung. Der Eintritt ist frei. Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 10 bis 18.30 Uhr, Samstag 9.30 bis 14 Uhr oder nach Vereinbarung. Es ist kein Zufall, dass der Künstler damit auf das erfolgreiche Buch „Wer bin ich und wenn ja, wie viele“ des Philosophen Richard David Precht anspielt. Auch falk.brvt fragt nach dem Warum, begibt sich auf eine visuelle und konzeptuelle Forschungsreise. Doch er fragt in seinen Bildern nicht nach sich selbst, sondern wendet sich an die Betrachterinnen und Betrachter, sich mit sich selbst auseinander zu setzen. Um dies zu erreichen, nutzt falk.brvt zumeist Bilder von sich selbst, oft in Verbindung mit der ihm typischen mathematischen Komponente. Foto: falk.brvt