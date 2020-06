Neue Ausstellung im Bodolzer Minimuseum ist Karl Heinz Burmeister gewidmet

Bodolz - Mit der Dorfchronik hat Bodolz etwas ganz Besonderes. Etwas, worum die Gemeinde sicherlich von anderen Städten und Kommunen beneidet wird. Erzählt die Chronik doch die Geschichte des Ortes und seiner Bürger von seinen Anfängen bis in die Gegenwart. Ein Stück wissenschaftlich fundierte Identität also, die Bodolz seinem Bürger Karl Heinz Burmeister zu verdanken hat. Und weil die Chronik nun ihr zehnjähriges Erscheinungsjubiläum feiert, hat Ortsheimatpfleger Andreas Durrer ihr, vor allem aber dem Historiker eine kleine Ausstellung im Schaukasten im Haus Elisabeth gewidmet.

„Heuer wird die Ortschronik zehn Jahre alt. Da hab ich mir gedacht, man muss zeigen, was der Burmeister alles gemacht hat“, begründet Andreas Durrer die diesjährige Ausstellung im Glasschaukasten, den der Ortsheimatpfleger anlässlich des Bodolzer Jubiläumsjahres vor zwei Jahren extra von den Jungs des Quartiermanagements hat anfertigen lassen, um hier immer mal wieder Besonderheiten rund um Bodolz auszustellen. Auch für diese neue Ausstellung, die den Titel „10 Jahre Ortschronik Bodolz“ trägt, hat Andreas Durrer das Minimuseum wieder bestens bestückt.

„Das ist natürlich nur eine Auswahl. Er hat über 800 Sachen veröffentlicht“, sagt Durrer, während er das Schloss und den Deckel öffnet, um das ein oder andere Stück herauszunehmen. Das dicke Buch etwa, das Karl Heinz Burmeisters letztes war und sich „Magister Rheticus und seine Schulgesellen“ nennt. Burmeister beschreibt hier „das Ringen um Kenntnis und Durchsetzung des heliozentrischen Weltsystems des Kopernikus um 1540/50“.

„Das hat er grad noch zu Ende gebracht, die Veröffentlichung hat er aber schon nicht mehr erlebt“, sagt Durrer. Der 1936 in Krefeld geborene Karl Heinz Burmeister war am 14. Dezember 2014 mit 78 Jahren in Bodolz gestorben. Der Historiker, Jurist und Heraldiker hatte sich 1984 hier niedergelassen. Während seine Frau als Lehrerin an der Bodolzer Grundschule gearbeitet hat, war Burmeister selbst über 30 Jahre lang, von 1970 bis 2001, Direktor des Vorarlberger Landesarchivs in Bregenz.

Gleichzeitig lehrte er am damaligen Historischen Institut der Universität Innsbruck, die Universität Zürich hatte ihn zum Titularprofessor ernannt. In dieser Zeit wurde Burmeister auch zum außerordentlichen Professor für Allgemeine europäische und Schweizerische Rechtsgeschichte an der Universität St. Gallen ernannt. Zudem gehörte Burmeister fast 25 Jahre dem Vorstand des „Vereins für Geschichte am Bodensee“ an.

„Interessant sind auch die Auszeichnungen, die er bekommen hat“, sagt Durrer und holt ein schweres Kreuz aus der Vitrine. Es ist das österreichische Ehrenkreuz 1. Klasse für Wissenschaft und Kunst, das Burmeister 1996 für seine Tätigkeit als Leiter des Landesarchivs verliehen bekommen hatte. Ein ganz schön massives Teil, im Vergleich zur Copernikus Medaille von der Krakauer Akademie oder der goldenen Stadtmedaille, die er von Tettnang bekommen hat, weil er auch für sie eine Chronik verfasst hatte.

„Er war ein unermüdlicher Schreiber“, kommentiert Durrer bewundernd und erklärt, dass es kaum ein Gebiet in der regionalen Geschichtsforschung gegeben habe, mit dem sich der zweifach promovierte Historiker und Jurist, der Latein, Griechisch und Hebräisch beherrschte, nicht beschäftigt hätte. Ob Verwaltung oder Schifffahrt, Rechtsaltertümer oder Wappen, Stadtgeschichte oder Buchdruck, Reformation oder Notariatswesen, Alpinismus oder Frauengeschichte. Dabei lagen die Schwerpunkte seiner Forschungen auf der Vorarlberger Landesgeschichte, den Grafen von Montfort, dem Humanismus und der Geschichte der Juden im Bodenseegebiet.

Kein Wunder also, dass im Minimuseum ein Querschnitt all dieser Gebiete ausgestellt ist. Bücher etwa über die Montforter, alle drei Teile der Medinat bodase, dem Standartwerk zur Geschichte der Juden am Bodensee, oder die Geschichte Vorarlbergs. Einiges geschrieben hat Burmeister aber auch zur Lindauer Geschichte, wie über die Lindauer Studenten oder den Lindauer Batholomaeus Nägele. Gezeigt werden darüber hinaus Zeugnisse seines Lebens, wie etwa besagte Auszeichnungen, ein Verzeichnis all seiner Publikationen oder seine Studienbücher aus Wien und Bonn. „Das meiste ist von mir, aber ein paar Sachen wie zum Beispiel die Auszeichnungen, hat mir seine Frau geliehen“, erklärt Durrer.

Durrer, der von Burmeisters wissenschaftlicher Tätigkeit wusste, hatte ihn eines Tages einfach gefragt, ob er nicht eine Chronik für Bodolz schreiben wolle. Burmeister sagte ja, seiner Gemeinde zuliebe, erinnert sich Durrer. Drei Jahre, von 2007 bis 2010, sollte es dann dauern, bis die Chronik fertig war. Drei Jahre intensiven Schaffens, bei denen der Ortsheimatpfleger dem Wissenschaftler und Autor zugearbeitet hatte.

„Er hat Tag und Nacht daran gearbeitet“, sagt der Ortheimatpfleger. Langsam schließt er den gläsernen Deckel des Schaukastens, steckt den Schlüssel in das Schloss und sperrt gut ab. „Ich kenne wirklich niemanden, der so viel gemacht hat wie er“, sagt Durrer und fügt hinzu: „Er war ein Phänomen.“