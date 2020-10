Neue Art der Vergabe gibt Denkanstöße

Von Schwäbische Zeitung

Sachschaden in Höhe von rund 50.000 Euro entstand bei einem Garagenbrand in Bad Wurzach. In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde an der Örtlichkeit eine Geburtstagsparty gefeiert. Zum Heizen der Örtlichkeit wurde ein Gasheizstrahler verwendet.

Gegen 1.50 Uhr kam es beim Wechsel der Gasflasche auf Grund einer Fehlbedienung zu einer Verpuffung mit einer enormen Stichflamme, die die Garage in Brand setzte. Die am Brandort befindlichen Feuerwehren aus Bad Wurzach und Gospoldshofen, die mit 60 Einsatzkräften vor Ort waren, gelang es, ...