Neue Anlaufstelle für die Prozession der Kirchengemeinde

Friedberg (sz) - An Christi Himmelfahrt hatte die Prozession der Kirchengemeinde Friedberg eine neue Anlaufstelle. Neben der Ortsumfahrung beim Gewann Eschle wurde ein schmuckes neues Feldkreuz neben dem Flurbereinigungsdenkmal aufgestellt und im Rahmen der Prozession von Pfarrer Harald Johannes Öhl geweiht. Das Kreuz stammt aus Mittenwald und wurde von freiwilligen Helfern restauriet und aufgestellt. Pfarrer Öhl bedankte sich in seiner kurzen Ansprache bei allen, die mitgeholfen hatten, dieses Schmuckstück und sichtbares Zeichen der oberschwäbischen christlichen Kultur zu schaffen. Die Teilnehmer der Prozession spendeten daraufhin Beifall, es war der Dank an alle Beteiligten. Foto: Öhler