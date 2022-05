Neue Abteilungsleiterin im CVUA Sigmaringen

Sigmaringen (sz) - Beim Chemischen und Veterinäruntersuchungsamt (CVUA) Sigmaringen gibt es einen Neuzugang im Führungskreis.

Nach über einjähriger Vakanz konnte zum 1. Mai die Leitung der Abteilung 5 „Lebensmittel tierischer Herkunft und Mikrobiologie" wieder besetzt werden. Mit Maren Schwalm wurde eine erfahrene Führungskraft für die mit 24 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern größte Abteilung des Hauses gewonnen, wie das Amt in einer Mitteilung schreibt.

Die studierte Lebensmittelchemikerin war seither in Privatlaboratorien im Bereich Umweltanalytik und Untersuchung von Verbraucherprodukten tätig. Sie bringe große Erfahrung aus analytischen Laboren, Arbeitssicherheit und Qualitätsmanagement mit, welche sie mit ihrer langjährigen Führungserfahrung in die Arbeit am CVUA einbringen möchte.