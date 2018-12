Nach siebenmonatiger Bauzeit ist am Sonntag die evangelische Kirche in Neubronn wieder eröffnet worden. Mit Hilfe von Spenden konnte das Projekt ohne Darlehensaufnahme abgeschlossen werden.

Insgesamt 310000 Euro sind in die Sanierung des maroden Kirchendaches investiert worden. Die Sanierungsplanung leitete Architekt Patrick Duttlinger aus Ellwangen. Bereits 2015 ist jeder Balken erfasst, nummeriert und katalogisiert worden. Risse in der Stuckdecke und feuchte Stellen im Kirchenraum verwiesen auf die ersten Schäden, im Dachgebälk sind dann massive Schäden entdeckt worden: vermodertes Tragegebälk, sich auflösende Balken und undichte Stellen in der Eindeckung.

Die Zimmererarbeiten sind durch Zimmermeister Thomas Müller aus Lauchheim und einen Mitarbeiter ausgeführt worden. Thomas Müller führte nach dem Festgottesdienst persönlich durch den sanierten Dachstuhl. Bei den Arbeiten musste mit sehr viel Feingefühl vorgegangen werden, um die darunter liegende Stuckdecke nicht zu beschädigen. Auch die Neuverlattung der sogenannten „Welschen Kirchenhauf“ erforderte handwerkliches Können. Jede Latte musste einzeln eingepasst werden, um die Form zu halten.

Dekan Ralf Drescher sowie Pfarrer Martin Gerlach verwiesen beide im Festgottesdienst darauf, dass eine Kirche gerade in der heutigen Zeit immer besonderen Schutz, Geborgenheit und Orientierung biete und zur ruhigen Besinnung einlade. Derzeit könne aufgrund der guten Steuereinnahmen viel Geld in nachhaltige Investitionen auf Kirchenseite fließen, betonte Dekan Ralf Drescher. Er bedankte sich für den Mut, den die kleine Kirchengemeinde aufgebracht habe, um diese gewaltige Investition anzugehen. Dank großzügiger Spenden, einem Zuschuss der Gemeinde sowie zahlreicher Aktionen wie etwa „Radfahren für das Kirchendach“ und kleinen Konzerten konnte die Dachsanierung schuldenfrei abgeschlossen werden.

Viele Aktionen wurden zugunsten der Sanierung veranstaltet

Bürgermeister Armin Kiemel lobte die vielen Aktionen, die zugunsten der Sanierung durchgeführt wurden. Die zweite Vorsitzende des Kirchengemeinderats, Cordula Brenner, erinnerte an die lange Planungszeit und dankte allen ehrenamtlichen Helfern, die mitgeholfen haben auch den Außenanstrich zu erneuern oder bei den Reinigungs- und Aufräumarbeiten tatkräftig mitgeholfen haben.

Der Gottesdienst wurde vom Kirchenchor der evangelischen Kirchengemeinde Abtsgmünd und dem Posaunenchor Neubronn feierlich mitgestaltet. Die nach Osten ausgerichtete Kirche stammt aus dem 15. Jahrhundert und ist mit ihrem kleinen Langhaus und dem massiven quadratischen Turm, der sich im oberen Drittel zu einem achteckigen Turm mit sogenannter Welscher Haube verjüngt, ein erhaltenswertes und markantes Kleinod in der Ortsmitte von Neubronn.