Neubaustrecke Wendlingen-Ulm: Wie das erste Teilstück von Stuttgart 21 an den Start ging

Mit 250 km/h über die Schwäbische Alb nach Stuttgart: Die Neubaustrecke zwischen Wendlingen und Ulm soll den Fahrgästen eine schnelle Reise in die Landeshauptstadt ermöglichen. Mit der Fertigstellung des Stuttgarter Tiefbahnhofs im Jahr 2025 sollen Stuttgart und Ulm lediglich 30 Minuten Fahrzeit trennen.

Auf 60 Kilometer Strecke passieren die Züge künftig 12 Tunnel und 37 Brücken. Insgesamt kostete das Projekt knapp vier Milliarden Euro. Was seit der Idee in den 80er-Jahren und dem Spatenstich 2012 alles passierte, hat Volontärin Svenja Helfers in einer Chronik zusammengefasst.