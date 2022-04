Neubau des katholischen Kindergartens in Laichingen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Laichingen - „Der Kluge baut sein Haus auf Felsengrund, auf den Herrn Jesus Christ“ – so begrüßten die Kinder mit dem KiTa-Team herzlich Eltern, Vertreter von Stadt und Kirche, Architekten, Ingenieure und Bauhandwerk. In bester Tradition sprach Walter Striebel mit seinen Mannen den Richtspruch und erinnerte an den hohen Wert von Dankbarkeit und frohem Kinderlachen. Bürgermeister Kaufmann betont die Wichtigkeit dieses großen Projektes für eine menschlich belebte Innenstadt, Matthias Ott blickte zurück auf die bewegte Planungsgeschichte und hofft, die bisher termin- und kostentreue sowie unfallfreie Bauausführung den Umständen zum Trotz fortführen zu können. Pfarrer Enderle segnete Projekt und alle Anwesenden. Die Jugendgruppe „JA“ mahnten mit Banner und Kerzen Friedensbemühungen in der Ukraine an. In unterhaltsamer Runde genoss man dankbar das kräftige Vesper, welches Jürgen Rothenbacher und seine Truppe bereitet hatten.