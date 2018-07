Neubürgerin Erna Stötzer feiert 103. Geburtstag

Man muss sich das einmal vorstellen: Da wird ein Mensch in ein Jahrhundert hineingeboren, das zwei Weltkriege mit sich bringt, das für diese Person Evakuierung, Mauerbau und Umsiedlung in den Westen bedeutet -- und in der Folge Verlust von Mann, Sohn und Schwester. Das aber auch gekennzeichnet ist von technischen Errungenschaften, von politischen Umbrüchen und schließlich vom Leben in einem vereinten Deutschland.

Erna Stötzer hat das alles erfahren. Sie ist in Idar-Oberstein zur Welt gekommen, ist in Freudenstadt und Pforzheim aufgewachsen, hat in Stuttgart geheiratet, landete dann mit Mann und zwei Kindern Anfang der 40er-Jahre in Thüringen, von wo aus sie kurz nach dem Aufstand vom 17. Juni 1953 nach Bad Cannstatt und später nach Fellbach übersiedelte. Heute lebt die betagte Dame im Seniorenpflegeheim Hatzenweiler, wo sie sich bereits nach zwei Monaten gut eingelebt hat und sich wohl fühlt.

"Sie nimmt an allen angebotenen Aktivitäten teil", so ist von Tochter Ursula Krebs zu erfahren. Und Erna Stötzer sagt selber: "Seit ich als 14-Jährige an Typhus erkrankt und beinahe gestorben bin, war ich nicht mehr ernsthaft krank." Gerne erzählt die 103-Jährige dann noch, dass sie jeden Abend Gott dafür dankt, keine Schmerzen zu haben, keine Medikamente zu benötigen und jeden Tag von der Familie besucht zu werden.