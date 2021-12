Neuapostolische Kirche spendet für Tafelladen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Das Hilfswerk der Neuapostolischen Kirche Süddeutschland e.V. „human aktiv“ spendet für den Tafelladen Tuttlingen. Die Vertreter*innen der Neuapostolischen Kirche Tuttlingen, Gemeindevorsteher Jörg Dittus und Gemeindemitglied Ursel Riedel überreichten einen Spendenscheck über 500 Euro.

Über das Hilfswerk „human aktiv“ unterstützen die Neuapostolischen Gemeinden regelmäßig Tafelläden in der Region. „Unser Herr Jesus Christus hat uns beauftragt, Menschen in Not zu helfen. Das tun wir in seinem Namen sehr gerne“, begründet Jörg Dittus das Engagement der Gemeinde. Neben der Geldspende unterstützt die Gemeinde den Tafelladen auch das ganze Jahr über mit gesammelten Lebensmitteln. In den Gemeindeversammlungen werden die Mitglieder regelmäßig dazu aufgerufen, für den Tafelladen lang haltbare Waren zu spenden. Diese werden dann gesammelt an den Tafelladen übergeben.

Eine tolle Kooperation ganz im christlichen Sinne finden Ladenleiterin Annerose Speck und Diakonie-Geschäftsführer Jürgen Hau, die sich bei der Übergabe herzlich für die Geldspende und für die regelmäßigen Lebensmittelspenden bedankten. Bei der Übergabe waren auch einige Ehrenamtliche anwesend.