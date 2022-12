Auto brennt nach Auffahrunfall komplett ab

Lichterloh brannte am Freitagabend neben der B28 das Auto eines 19-Jährigen aus, nachdem er zuvor einen anderen PKW übersehen und gerammt hatte.

Wie die Polizei mitteilt, fuhr der junge Mann auf der vierspurig ausgebauten Straße auf dem linken Fahrstreifen von Senden kommend in Richtung Ulm. Von hinten näherte sich ihm ein weiteres Auto mit hoher Geschwindigkeit. Als der 19-Jährige Platz machen wollte, damit er überholt werden kann, übersah er ein rechts neben ihm fahrendes Fahrzeug und fuhr auf diesen auf.

Der Aufprall war so heftig, dass sein Auto rechts von der Fahrbahn abkam. Viel Zeit blieb dem Mann nicht. Unmittelbar nachdem er von der Straße abgekommen war, fing sein Auto zu brennen an. Glücklicherweise konnte sich der 19-Jährige, der alleine im Auto saß, schnell uns selbstständig in Sicherheit bringen.

Zwei Unfallfahrzeuge

Das andere Fahrzeug, dass er zuvor gerammt hatte, hatte ebenfalls Glück. Der Fahrer, ein 24-Jähriger, brachte sein Auto nach dem Aufprall unter Kontrolle und konnte auf dem Seitenstreifen anhalten. Er blieb bei dem Zusammenstoß unverletzt. Nicht so der 19-Jährige Unfallverursacher. Dieser wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Die Feuerwehren aus Senden und Weißenhorn eilten zur Einstazstelle um das Fahrzeug zu löschen und die Unfallstelle abzusichern. (Foto: David Pichler)

Von dem Auto, das zuvor von hinten angefahren kam und das Manöver des jungen Mannes auslöste, war zu diesem Zeitpunkt bereits nichts mehr zu sehen. Dieses fuhr nach dem Überholen weiter und hatte die Unfallstelle bereits passiert. Nach derzeitiger Einschätzung der Polizei eine Unfallbeteiligung des fremden PKW ausgeschlossen.

Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 20.000,- Euro geschätzt, beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Feuerwehren Senden und Weißenhorn waren zum Löschen und Absichern im Einsatz.