Neu: Augenheilkunde zwischen Ravensburg und Friedrichshafen

„Wir können helfen“

Die Augenpraxis mit Weitblick wurde 2017 gegründet, um die Versorgung von Patienten mitAugenerkrankungen zu verbessern. „Insbesondere Patienten mit schweren Augenerkrankungen, wie zum Beispiel Makuladegeneration oder Glaukom, werden häufig mit ihrer Diagnosealleine gelassen“, bedauert Fr. Dr. Siegler. „Wirhelfen auch bei Augenerkrankungen, wenn therapeutisch keine Möglichkeit mehr besteht. “Neben der Diagnosestellung und dem Ausschöpfen aller in Frage kommenden Therapieoptionen werden folgende Hilfestellungen gegeben:gezielte Beratung, individuelle Schulung undOptimierung der unterstützenden Hilfsmittel.Dies kann die Lebensqualität für die betroffenePerson und deren Umfeld merklich erhöhen.

Die neue, hochmoderne Praxis

In ihrer neuen Praxis bietet Fr. Dr. Siegler ein großes Spektrum der Augenheilkunde an. Ihre Spezialgebiete sind Makula-Erkrankungen, Grüner Star und Grauer Star. „Ich praktiziere gerne in Meckenbeuren“, sagt sie. Patienten aus der ganzen Region Bodensee-Oberschwaben-Allgäu kommen in die Praxis mit Weitblick. „Auch Patienten, die ich aus früheren beruflichen Stationen kenne, sind darunter.“

Fr. Dr. Siegler stammt ursprünglich aus Tettnang, absolvierte an der Universität Ulm ihr Studium der umanmedizin und war danach als Augenärztin unter anderem im Raum Karlsruhe, Offenburg, Ravensburg sowie zuletzt sechs Jahre in Isny und Friedrichshafen tätig.

FEBO

Fr. Dr. Siegler verfügt über die Facharzt-Anerkennung in Deutschland sowie über das europäische Facharztzertifikat für Augenheilkunde FEBO (Fellow of the European Board of Ophthalmology).

Praxis mit Wohlfühlatmosphäre

Mit ihrem eingespielten, freundlichen und kompetenten Team bietet Fr. Dr. Siegler moderne Hochleistungsaugenheilkunde in angenehmer Atmosphäre. Die rund 220 Quadratmeter große Augenpraxis mit Weitblick ist barrierefrei. Ein ansprechender Empfangsbereich sowie helle, freundliche Räume mit großen Fenstern, gemütliche Wartezonen mit bequemen Stühlen und vielfältiger Lektüre vermitteln Wohlfühlat mosphäre. „Wir versuchen, Wartezeiten in der Praxis möglichst zu vermeiden“, sagt Fr. Dr. Siegler. Da dies aber nicht immer möglich ist, sollen sich die Patienten in den Praxisräumen wohlfühlen.

Rundumversorger bei Augenproblemen

Die Augenpraxis mit Weitblick in Meckenbeuren ist Rundumversorger für Patienten mit allen Arten von Augenproblemen. Modernste Vorsorgeuntersuchungen werden genauso angeboten wie Laserbehandlungen oder augenärztliche Gutachten. „Zur Behandlung bei altersbedingter Makuladegeneration wenden wir die sogenannte intravitreale Injektionstherapie an“, berichtet Fr. Dr. Siegler. Dabei werde unter sterilen Bedingungen im Augen-OP ein Medikament in den Glaskörperraum des Auges verabreicht. Durch diesen kurzen und schonenden Eingriff könne ein weiterer Verlust der Sehschärfe in den meisten Fällen aufgehalten werden. Die intravitreale Injektionstherapie komme unter anderem auch bei Venenverschlüssen der Netzhaut, Entzündungen des Augeninneren oder krankhaften Netzhautveränderungen bei Diabetes zum Einsatz, so Fr. Dr. Siegler. Die individuelle Anpassung von Kontaktlinsen oder Brillen jeglicher Art erfolgt direkt vor Ort.