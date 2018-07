Neu aufgelegt: Der Erfolg geht in die nächste Runde

Die Lange Nacht der Technik und Innovation will für technische Berufe interessieren und hat mit der ersten Nacht vor zwei Jahren bereits einen großen Erfolg gehabt. Jetzt geht es in die zweite Runde. Grund für uns, einmal nachzufragen, was dahinter steckt. SZ-Redakteur Ralf Schäfer unterhielt sich mit einer der Initiatorinnen, Simone Laudon, Projektleiterin technik-bw bei Südwestmetall und der BBQ gGmbH, die sich um berufliche Qualifikation kümmert.

SZ: Wie ist damals eigentlich die Idee einer Langen Nacht der Technik und Innovation entstanden?

Simone Laudon: Wir haben fünf oder sechs Jahre lang eine Veranstaltung gehabt, die nannte sich „Ingenieure haben Zukunft“ und fand in der Dualen Hochschule Baden Württemberg (DHBW) statt. Im ersten Jahr wurden wir überrannt, im letzten Jahr hatten wir noch 13 Schüler, die zu uns kamen. Uns, das sind Prof. Simone Besemer von der DHBW und mir, sind damals die Formate der Kneipen- und Museumsnächte als gute Alternative vorgekommen. So haben wir uns mit dem damaligen Oberbürgermeister Josef Büchelmeier zusammengesetzt. Der fand die Idee gut und unterstützte uns mit einer Auftakthilfe, indem er potenzielle Partner in einen Arbeitskreis einlud.

SZ: Wer waren die Ersten, die mit im Boot saßen?

Simone Laudon: Das waren T-City, die Wissenswerkstatt, Stadtmarketing Friedrichshafen, die DHBW und Südwestmetall. Dieser Arbeitskreis hat anschließend die Unternehmen angesprochen. Heute ist der Arbeitskreis durch die ZF Friedrichshafen AG und Cassidian erweitert worden.

SZ: Wo fällt der Startschuss?

Simone Laudon: Die offizielle Eröffnung wird um 17 Uhr in der Dualen Hochschule im Fallenbrunnen stattfinden. Nach einer Begrüßung durch Oberbürgermeister Andreas Brand wird es eine kleine Podiumsrunde geben, danach startet das Programm. Einer der Höhepunkte wird um 18.30 Uhr der Rollout des E-Rennwagens an der DHBW sein. Aber auch an anderen Orten wird die Lange Nacht der Technik um 17 Uhr beginnen.