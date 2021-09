Netze BW verlegt neue Stromkabel bei Immenstaad

Immenstaad (sz) - Die Netze BW GmbH verlegt zusätzliche Mittelspannungs- Stromkabel zwischen Immenstaad und Kippenhausen. Damit reagiert der Netzbetreiber laut Pressemitteilung des Unternehmens auf den erhöhten Strombedarf, den die Erweiterung eines Gewerbebetriebs im Teilort mit sich bringt. Diese Netzverstärkung diene der Versorgungssicherheit in der Region. Die Baumaßnahme startet am Montag, 11. Oktober, und wird bei planmäßigem Verlauf voraussichtlich nach sechs Wochen abgeschlossen sein. Die Verlegetrasse führt etwa vom Herrenweiherweg in Immenstaad nördlich der Bundesstraße B 31 bis zur Seelbachstraße in Kippenhausen. Soweit es möglich ist, wird neben dem konventionellen Tiefbau auch das Spülbohrverfahren eingesetzt. Das spart Zeit und reduziert die Beeinträchtigungen. Zudem werden die Arbeiten entlang der Wirtschaftswege in den Obstplantagen erst nach der Erntezeit ausgeführt.