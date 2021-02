Beliebtester Ferienhof 2021 in Baden-Württemberg darf sich der Ferienhof König aus Neukirch nennen. Mit der Note 1,0 bewerteten die Gäste das ländliche Feriendomizil und führten zur Top-Bewertung durch das Landurlaubsportal Landreise.de Neben dem Ferienhof König wurden bei der Online-Preisverleihung am 27. Januar noch zwölf weitere Ferienhöfe aus Deutschland und europäischem Ausland ausgezeichnet.

Was sonst im Rahmen der „Grünen Woche“ in Berlin stattfindet, wurde in Pandemie-Zeiten virtuell vergeben.