NetCom BW freut sich über den 70 000. Kunden

Der dynamische Wachstumskurs der NetCom BW GmbH setzt sich fort. Nachdem das Telekommunikationsunternehmen aus Ellwangen im Oktober 2020 seinen 60 000. begrüßen konnte, wurde jetzt – ein Jahr später – der 70. 000 Kunden willkommen geheißen.

Zu diesem Anlass hatte man sich ein kleines Team auf den Weg in die Gemeinde Rauenberg gemacht. In den vergangenen Monaten hatte man hier die Netzinfrastruktur im Gewerbegebiet Hohenaspe modernisiert und mittlerweile zum Teil auch schon erfolgreich in Betrieb genommen. Insgesamt 50 Gewerbebetriebe erhielten dadurch dank direkter Anbindung ans Glasfasernetz deutlich schnelleren Zugang zum Internet. Dazu zählte auch der Elektromarkt Euronics XXL Spiess GmbH, der durch den Providerwechsel zur NetCom BW zum 70.000. Kunden des Unternehmens wurde. Neben den Vorteilen der Nutzung eines zukunftsfähigen Glasfaserhausanschlusses konnte sich Inhaber Michael Spiess daher auch über ein kostenloses Bandbreitenupgrade für die kommenden zwei Jahre freuen.

Übergeben wurde der Gutschein hierzu von Matthias Hermann, Leiter Vertrieb der NetCom BW, und Giacomo Stifanelli, Account Manager der NetCom BW. In diesem Zuge zeigte sich Hermann glücklich über die rasch ansteigenden Kundenzahlen des Unternehmens in den vergangenen Jahren: „Ebenso wie die erst vor kurzem erfolgte Erweiterung unseres Firmensitzes unterstreicht auch das den starken Wachstumskurs unseres Unternehmens in den vergangenen Jahren. Als NetCom BW hoffen wir, dass sich dieser Kurs noch lange fortsetzt und wir unsere Position auf dem baden-württembergischen Telekommunikationsmarkt in den kommenden Jahren weiter festigen können.“