Nerius und Obergföll: „Medaille wäre ein Traum“

Steffi Nerius hofft auf den letzten großen Wurf ihrer Karriere, Christina Obergföll soll auch bei der Leichtathletik-WM die Speerspitze des deutschen Teams sein.

„In Berlin will ich den Wettkampf genießen. Ein Traum wäre aber eine Medaille, egal, welche Farbe sie hat. Es wäre der perfekte Abschluss für mich“, sagte Europameisterin Nerius vor ihren letzten internationalen Meisterschaften. Die zweifache Vize-Weltmeisterin Obergföll glaubt vor der Qualifikation, die Ursache ihrer Formkrise herausgefunden zu haben: „Ich bin nach wie vor zuversichtlich.“

Die 37 Jahre alte Nerius kann etwas erreichen, was nur wenigen Leichtathleten gelingt: „Nach einer guten WM-Saison auf dem Höhepunkt der Karriere Schluss machen.“ Und sie will sich auch nicht umstimmen lassen, wenn sie ganz oben auf dem Treppchen stehen sollte. Ihr Alptraum wäre ein 58-Meter-Wurf bei deutschen Meisterschaften gewesen und das Getuschel der Leute, die sagen: „Für die Nerius wäre es auch langsam Zeit aufzuhören.“ Am 1. Oktober beginnt für die Diplom- Sportlehrerin ein Fulltime-Job in der Behindertensportabteilung bei Bayer Leverkusen. Schon jetzt kann sie auf eine überaus erfolgreiche Ausbeute zurückblicken: Bei den vergangenen drei Weltmeisterschaften holte sie jeweils Bronze, bei Olympia 2004 und der EM 2002 Silber, bei der EM 2006 Gold. „Ich habe schon das Ziel, eine Medaille zu holen“, sagte sie.

„Steffi hat klar gezeigt, dass sie an der Spitze mitreden kann“, bestätigte Obergföll. Die Offenburgerin hatte das einzige Edelmetall für den Deutschen Leichtathletik-Verband (DLV) bei den Sommerspielen in Peking gewonnen. Auch für Berlin galt die Sport- und Englischstudentin als sichere Medaillenkandidatin, doch ihre Formkurve ging nach ihrer bis heute gültigen Weltjahresbestleistung von 68,59 Meter bei der Team-EM am 20. Juni in Leiria konstant nach unten.

Im Trainingslager hat die 27-Jährige jedoch ihr Lächeln wiedergefunden. „Die Euphorie wächst von Tag zu Tag, vor allem seit ich in Kienbaum bin.“ Dort küsste sie sogar vor den Kameras bereitwillig ihren neuen Lebensgefährten, den früheren Weltklasse-Speerwerfer Boris Henry. Eine Zerrung in der Zwischenrippen- Muskulatur sei die Ursache für ihre Probleme gewesen. „Dadurch habe ich zuletzt nicht mehr mit der nötigen Spannung geworfen, weil ich Angst hatte, dass es wehtun könnte.“

Obergfölls Ziel bleibe nach wie vor eine Medaille: „Von Gold habe ich nie gesprochen, aber wenn alles gut läuft, ist Bronze durchaus möglich.“ Der Weg über den Titel führt ohnehin nur über zwei weitere starke Frauen: Olympiasiegerin und Weltrekordlerin Barbora Spotakova aus Tschechien und die Olympia-Zweite Maria Abakumova aus Russland.