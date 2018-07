Neresheimer Gymnasiasten sichern sich Ostalbkreismeisterschaft

Der Fußball-Schulmannschaft des Benedikt-Maria-Werkmeister-Gymnasiums Neresheim ist ein gelungener Abschluss bei der Ostalbkreismeisterschaft gelungen. Am finalen Turnier beteiligten sich vier Schulmannschaften aus dem Ostalbkreis. In zwei spannenden Spielen sicherten sich die Jungs aus Neresheim die Meisterschaft. Beim ersten Spiel traten sie gegen eine Mannschaft aus Heubach an und besiegten diese mit 3:2. Im Finale gewannen sie gegen Schwäbisch Gmünd mit 4:2. Nun geht es zu den Spielen im Raum Stuttgart. Auf unserem Foto ist die Siegermannschaft zu sehen (hinten, von links): Daniel Franke, Frank Neyheusel, Daniel Nietzer, Magnus Reiter, Matthias Rösch, Jannik Hausy, Julian Niederer, Felix Raab, Luca Papace, Peter Niederer, Christian Hassler sowie (vorne) Hannes Stoll, Tobias Wieser, Markus Wengert, Raphael Schmid, Timo Hirschmann, Kevin Feliciani, Rainer Ersching und Miguel Hausy. pm/Foto: privat