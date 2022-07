Neresheimer Feuerwehr übt an der Alten Schule

Neresheim (ij) - Gleich mehreren Herausforderungen stellte sich die Feuerwehr Neresheim bei einem Übungsszenario an der Alten Schule in dem die Erst- und Zweitklässler der Härtsfeldschule unterrichtet werden. Es mussten mehrere Klassen aus dem brennenden Schulhaus evakuiert werden und gleichzeitig der Brand eingedämmt werden. Am Ende durften alle Beteiligten ein positives Fazit der Übung ziehen.

Als Übungsobjekt der Feuerwehr Neresheim diente das Schulgebäude Alte Schule in der Stadtmitte, in welchem die Erst- und Zweitklässler unterrichtet werden. Die Herausforderung für die Floriansjünger: Drei der vier Schulklassen mit etwa 60 Kindern befinden sich im zweiten Obergeschoss und sollen über die Drehleiter gerettet werden. Bei der Übung wurde angenommen, dass während der Schulzeit ein Brand in der Küche des Treffpunkt F, die gleichzeitig als Lehrerzimmer dient, ausbricht. Die starke Rauchentwicklung greift sofort auf das Treppenhaus über, so dass für die drei oberen Schulklassen, welche durch Übungsobjekte simuliert wurden, eine Flucht durch dieses nicht mehr möglich ist.

Die Feuerwehr Neresheim rückte um 19.30 Uhr mit einem Löschfahrzeug und der Drehleiter zum Übungseinsatz an. Aufgrund der teilweise engen Bebauung, Bäumen und anderen Hindernissen war es eine Herausforderung für die Fahrzeugbesatzung, die Drehleiter richtig zu positionieren. Doch es gelang und eine Menschenrettung aus den oberen Fenstern konnte vorgenommen werden. Gleichzeitig begab sich ein Trupp unter Atemschutz zum Löschen in das Gebäude. Durch das mit Übungsnebel verrauchte Treppenhaus konnte dieser ins erste Obergeschoss zur Küche vordringen und mit der Brandbekämpfung beginnen. Nach kurzer Zeit wurde „Feuer aus" gemeldet und das Gebäude mittels eines Überdrucklüfters entraucht. Die restlichen Personen konnten daraufhin über das Treppenhaus gerettet werden. Anschließend erfolgte noch eine Objektbegehung aller Beteiligten, bei der auf die Besonderheiten des Gebäudes eingegangen wurde und sich alle ein Bild der Begebenheiten machen konnten.

Insgesamt war es eine sehr gewinnbringende Übung, bei der alle aufgetretenen Hürden durch die Kameradschaft der Feuerwehr Neresheim erfolgreich überwunden wurden. Mitinitiatorin der Übung war Grundschullehrerin Daniela Rettenmaier, die selbst Feuerwehrkameradin ist und in der Alten Schule unterrichtet.