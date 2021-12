Neresheim: Wunschkugel-Aktion bringt etwas Licht ins Corona-Dunkel

Am Weihnachtsmarkt 2009 hat erstmals die Aktion „Wunschkugel“ des Handels- und Gewerbevereins „Härtsfeld aktiv“ Neresheim (HGV) stattgefunden, die damals von Anita Voigt-Winter angeregt wurde. Obwohl der Neresheimer Weihnachtsmarkt in diesem Jahr pandemiebedingt ausgefallen ist, hat diese Aktion erneut stattgefunden.

40 bedürftige Bewohner der Samariterstiftung Neresheim und Bopfingen konnten sich wieder über ein Geschenk von Neresheimer Bürgern freuen. Aus 100 Bewohnern suchten Mitarbeiter der Samariterstiftung die bedürftigsten Personen aus: Menschen, die oft keine Verwandten mehr haben. Sie durften einen erfüllbaren Wunsch im Wert zwischen zehn und fünfzehn Euro und ihren Namen auf eine Weihnachtskugel schreiben.

Diese Kugeln mit den Wünschen wurden nicht wie üblich im Rahmen des Neresheimer Weihnachtsmarktes von den Bürgern der Gesamtstadt ausgesucht, sondern bei Elektro Meyer, in der Apotheke im Ärztehaus und bei der Tabak-Börse an die Bürger verteilt. Marco Wörle, stellvertretender Vorsitzender des HGV, Ulla Birmelin und Gudrun Neufischer, beide ebenfalls Mitglieder des HGV, überreichten am Samstagnachmittag vor dem Gebäude des Samariterstifts Neresheim die Geschenke.

Die Beschenkten freuten sich über die Erfüllung ihres Wunsches. Von Kosmetik über Haushaltsartikel, einen Schal oder Handschuhe, DVDs, Süßigkeiten und andere Leckereien bis hin zu Gutscheinen reichte die Wunschpalette. Es sei etwas ganz Besonderes, was die bedürften Bewohner alle zwei Jahre erhalten würden, erklärte Gisela Graf–Fischer, die Bereichsleiterin Wohnen der Samariterstiftung.

Es zeichne den HGV aus, dass der Verein auch in solchen Zeiten diese Aktion ausrichte. Es sei in diesem Jahr noch einmal mehr wert. Denn im Haus habe es in den letzten dreieinhalb Wochen einen starken Corona-Ausbruch gegeben. Insgesamt 35 Personen seien im Haus betroffen gewesen, darunter Bewohner als auch Mitarbeiter. Zwei Personen hätten leider ihren Kampf gegen die Krankheit verloren. Hinter den Bewohnern und Mitarbeitern lägen daher schreckliche Wochen, die nicht in Worte gefasst werden könnten, erklärte Graf-Fischer.