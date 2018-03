Neo Otto sprintet auf Rang zwei

Zum Saisonauftakt für die Schülerfahrer hat Neo Otto von der Rad-Union Wangen in Volkertshausen den zweiten Platz belegt.

Bei Temperaturen um die vier Grad und starkem Wind fuhr Neo Otto ein gutes Rennen, das er aktiv mitgestaltete. Gleich nach dem Start bildete sich eine dreiköpfige Spitzengruppe, in der auch Neo Otto vertreten war. Auf der 3,7 Kilometer langen, windanfälligen Strecke harmonierte die Spitzengruppe sehr gut und die Ausreißer konnten so den Vorsprung immer weiter aus-bauen.

In der vorletzten Runde attackierte der Unionsfahrer und überraschte seine Begleiter. Mit einem Vorsprung von etwa 100 Metern fuhr er in die letzte Runde. Seine Verfolger versuchten alles, um in wieder zu stellen, doch Neo hielt dagegen. Es gelang schließlich einem Kontrahenten, den Vorsprung zu verkürzen. Dieser überraschte dann den Wangener im Schlusssprint und gewann hauchdünn vor Neo Otto. Die aktive Fahrweise des Unionsfahrers wurde nicht mit einem Sieg belohnt. Die Form stimmt jedoch und wird mit dem Rad-Union-Trainingslager in Italien gefestigt.