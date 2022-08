NEO klärt über Essstörungen auf

Aalen (an) - Essstörungen wie Magersucht und Bulimie sind ein häufiges und ernstzunehmendes Krankheitsbild. Auslösefaktoren können Druck unter Gleichaltrigen in Schule und Beruf sein, ebenso wie Selbstzweifel und Spannungen in der Familie. Um Angehörigen und Eltern im Umgang mit Betroffenen zu helfen, lädt das Netzwerk Essstörungen Ostalbkreis (NEO) in einer Pressemitteilung zu einem Informationsabend ein, der über die verschiedenen Formen von Essstörungen aufklärt, wie sie entstehen und welche Belastungen typisch sind. Die Veranstaltung ist für Donnerstag, 15. September, von 18 bis 19.30 Uhr geplant und findet in der Praxis für Psychotherapie Radgasse 13 in Aalen statt. Im Anschluss daran bietet NEO am 14. Oktober, 11. November, 2. Dezember und 13. Januar jeweils um 17 Uhr Angehörigengruppen an. Wie das Netzwerk mitteilt, sind die Veranstaltungen zwar kostenlos, aufgrund der begrenzten Teilnehmeranzahl wird jedoch um eine Anmeldung per E-Mail an sekretariat@neo-iv.de gebeten.