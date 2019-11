Dass der Herbst einen eigenen Farbenzauber entflammt, haben die Schüler der Klasse 3/4 der Donauschule Nendingen zusammen mit der Außenklasse der Johann-Peter-Hebel-Schule in der zweiten Phase des Kunstprojekts „Das Rondell der vier Jahreszeiten“ beobachtet. Beim Malen ihrer Herbstbilder haben sie laut einer Pressemitteilung selbst versucht, prächtige Farben zu kreieren.

In den Unterrichtsstunden mit dem Künstler Hans-Uwe Hähn lernten sie zunächst das Leben des Künstlerpaares Sonia und Robert Delaunay und deren bildkünstlerische Farbenlehre kennen. Mit Hilfe eines Experiments ahmten die Kinder die eindringenden Lichtstrahlen durch eine Verandatür nach und ließen im Klassenraum Licht und Schatten entstehen für die Kontraste und das Farbspiel. Besonders schön ist in den großen Scheiben- und Sonnenbildern von Sonia und Robert Delaunay zu sehen, wie sich benachbarte Farben beeinflussen und die Malerei Bewegung erlangt.

Danach zeichneten die Kinder ihre eigenen Formen, Motive und Kontraste in reinen Farben, in Farbmischungen der Herbsttöne und in Kombinationen von allem. Die jetzige Ausstellung umkleidet die Litfasssäule vor dem Schulhaus, bis es Winter wird. Dann kommt auch der Künstler wieder, und neue Farben werden angerührt.

Gesponsert wurde diese Aktion laut Mitteilung von der Stiftung Ravensburger Verlag im Rahmen des Förderprogramms „Kunst.Klasse“ sowie von der Georg Schwarz GmbH, Nendingen.