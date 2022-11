Nendingen macht großen Schritt Richtung Titel

Der ASV Nendingen hat gegen den Tabellendritten aus Ebersbach - nach dem Unentschieden im Hinkampf - den Rückkampf mit 21:12 klar gewonnen und seinen Vorsprung in der Landesklasse ausgebaut. Die zweite Mannschaft der KG Wurmlingen/Tuttlingen siegte beim KSV Winzeln II mit 20:15.

Landesklasse

Dabei waren die Fans auf den Rängen mindestens genauso gut, wie die Athleten auf der Matte. In den fairen Kämpfen auf der Matte zeigten die Ringer tollen Sport. In der Gewichtsklasse bis 57 Kilogramm kämpfte Nelio Rothfelder gegen Ismail Tashuev einen offenen Kampf. Nach einer tollen Aktion von Rothfelder wurde er jedoch ausgekontert und landete auf den Schultern.

Da die Gewichtsklasse bis 130 kg nicht besetzt werden konnte, gingen die Punkte an den Gegner, so dass Nendingen zu diesem frühen Zeitpunkt mit 0:8 zurücklag. Die Halle zum Beben brachte Iven May in der Gewichtsklasse bis 61 kg. Er behielt die Oberhand und konnte seinen Gegner nach einer tollen Aktion beim Stand von 14:7 auf die Schultern legen. Zum nächsten Gegenschlag holte Jonathan Wernz aus, der im Halbschwergewicht seinen Gegner mit zunehmender Kampfdauer in Bedrängnis brachte und einen 16:0-Überlegenheitssieg feierte. Darko Borkovic hatte in der Gewichtsklasse bis 66 kg gegen den oberligaerfahrenen Steffen Wagner keine Chance und unterlag mit 2:17.

Nach der Pause lief der Kampf zu Gunsten der Nendinger. Max Stumpe spielte seine Erfahrung aus und punktete Niclas Kirchner mit schönen Aktionen und 17:2 überlegen aus. Ihm gleich machte es Trainer Yan Ceaban, der mit Christopher Sloan einem Modellathleten gegenüberstand. Beim 16:0 nach nur zwei Minuten zeigte er jederzeit, wer Herr auf der Matte ist. Tim Baur punktete kampflos, Co-Trainer Stefan Rutschmann konnte befreit ringen. Sein Gegner, Oberligaringer André Steinwand, erwies sich als harter Brocken. Nach wunderbaren Wurfaktionen ging Rutschmann mit 7:0 in Führung und hielt seinen Vorsprung bis zum 7:5 am Ende.

Am kommenden Wochenende ist Nendingen kampffrei, am 26. November steht der letzte Heimkampf gegen den starken KSV Neckarweihingen an.

Bezirksliga

Nach dem ersten Sieg in der vergangenen Woche gegen Hardt siegte die KG II auch gegen die zweite Mannschaft aus Winzeln, dank einer geschlossenen Teamleistung. Keanu Elke und Antonio Milazzo fuhren jeweils kampflos vier Punkte ein. Gantulga Barvii siegte – trotz eines 1:2-Rückstands – weil sein Gegner aufgab. Kurzen Prozess machte Robin Krause, der Rene Lac bereits nach dreißig Sekunden schulterte. Luca Ilardo besiegte den starken Nachwuchsringer Nick Wernz mit einem schönen Hüftschwung per Schultersieg. Auch Thimo Seeburger und Firat Ekrem Ayan enttäuschten nicht, trotz Niederlagen.