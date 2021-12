Negritu macht Überstunden fürs DM-Achtelfinale

So geht es am Donnerstag weiter:

Männer, 1. Hauptrunde: Christoph Negritu (3/TEC Waldau Stuttgart) - Flemming Peters (Der Club an der Alster) 5:7, 7:5 6:4; Stefan Seifert (Oldenburger TEV) - Osman Torski (TC Grün-Weiss Nikolassee) 6:1, 6:3; Milan Welte (Wiesbadener THC) - Thomas Dafcik (TC Blutenburg München) 6:2, 6:3; Luca Gelhardt (8/Tennispark Versmold) - Tom Gentsch (TC Kaiserswerth) 6:4, 6:3; Timo Stodder (1/LTTC Rot-Weiß Berlin) - Benito Jaron Sanchez Martinez (TC SCC Berlin) 6:4, 6:4; Marko Topo (5/MTTC Iphitos München) - Michel Dornbusch (Oldenburger TEV) 6:2, 3:6, 7:6; Michael Weindl (TC Ismaning) - Niklas Guttau (Der Club an der Alster) 6:4, 3:6, 6:1; Henri Squire (2/Rochusclub Düsseldorf) - Lasse Pörtner (TC Kirchheim/Teck) 6:2, 6:2; Kai Wehnelt (4/Wiesbadener THC) - Jannik Maute (TC Weissenhof) 6:2, 6:4; Bastien Presuhn (Suchsdorfer Sportverein) - Neo Niedner (TC Bad Homburg) 6:3, 4:6, 6:1.

Als auf den anderen Plätzen in der Biberacher WTB-Halle längst die zweiten Spiele im Gange gewesen sind, hat Christoph Negritu am Mittwoch mit einem Ass sein Erstrunden-Match bei den deutschen Tennismeisterschaften beendet. Fast drei Stunden lang dauerte das Duell mit Flemming Peters aus Hamburg.

Phasen der Verzweiflung

Der Stuttgarter Christoph Negritu war in manchen Phasen der Verzweiflung nahe und ballte erleichtert die Faust, als es endlich geschafft war. Mit 5:7, 7:5, 6:4 zog der Routinier vom TEC Waldau Stuttgart ins DM-Achtelfinale ein. Nächster Gegner von Christoph Negritu ist Stefan Seifert aus Oldenburg, der am Mittwoch mit einem souveränen 6:1, 6:3-Sieg gegen Osman Torski aus Berlin in die zweite Runde eingezogen war. „Das erste Match ist immer schwierig“, sagte Christoph Negritu nach dem Sieg. „Ich habe versucht, drinzubleiben und das Ruder herumzureißen.“ Dank großem kämpferischen Einsatz und mentaler Stärke hat das am Ende auch geklappt, wenngleich Christoph Negritu mit einem Grinsen ergänzte: „Das hätte etwas schneller gehen können.“

Deutlich schneller vorbei war der erste Arbeitstag des Topgesetzten dieser 50. Auflage der deutschen Meisterschaften. Timo Stodder vom LTTC Rot-Weiß Berlin traf im Hauptstadtduell auf den Wildcard-Inhaber Benito Jaron Sanchez Martinez vom Tennis-Club SCC Berlin und siegte mit 6:3, 6:4. Auch die weiteren gesetzten Männer erledigten die ihnen gestellten Aufgaben souverän. Leonard von Hindte (6/Club an der Alster), Luca Gelhardt (8/Tennispark Versmold), Leopold Zima (7/Rochusclub Düsseldorf), Kai Wehnelt (4/Wiesbadener THC) und Henri Squire (2/Rochusclub Düsseldorf) stehen in der zweiten Runde.

Pörtner wehrt sich nach Kräften

Gegen den Letztgenannten, den an Nummer zwei gesetzten Düsseldorfer, musste Lasse Pörtner, Kaderspieler des Württembergischen Tennisbunds (WTB), am Mittwoch antreten. Der 16-Jährige vom TC Kirchheim/Teck machte seine Sache gut und wehrte sich nach Kräften. Am Ende war der Wildcard-Inhaber mit seiner Premiere bei den deutschen Meisterschaften der Aktiven trotz der 2:6, 2:6-Niederlage zufrieden. „Es war von Anfang an klar, dass er sehr stark ist, aber ich konnte gut mithalten – vor allem in den Ballwechseln“, sagte er nach dem Match. Auch WTB-Verbandstrainer Albert Ender lobte: „Das hat er gut gemacht. Da war nicht mehr drin.“ Trotz der Niederlage lässt sich schon jetzt sagen, dass der Schüler, der es zuletzt bei den deutschen Jugendmeisterschaften in Essen ins Halbfinale schaffte und dort denkbar knapp verlor, mit dem Jahr 2021 mehr als zufrieden sein kann. „Vor allem hinten raus wurde es immer besser“, sagte der baden-württembergische Jugendmeister. Das findet auch Albert Ender. „Lasse hat sein Trainingspensum bei uns im Landesleistungszentrum seit dem Sommer deutlich erhöht, das zahlt sich jetzt aus“, sagte er und ergänzte: „Auch die gute Arbeit von seinem Kirchheimer Heimtrainer Tony Holzinger macht sich bezahlt.“ Für Lasse Pörtner ist das Tennisjahr übrigens noch nicht zu Ende. Am kommenden Wochenende spielt er noch die württembergischen Meisterschaften in Stuttgart-Stammheim, danach eventuell noch ein weiteres, kleineres Turnier.

Für drei Qualifikanten geht derweil die Reise in Biberach noch weiter. Tom Schönenberg aus Krefeld, Jochen Bertsch aus Iserlohn und Edison Ambarzumjan aus dem bayrischen Aschheim haben am Donnerstag die Chance aufs Viertelfinale. Für den Wildcard-Inhaber Jannik Maute vom TC Weissenhof ist das Turnier dagegen bereits beendet. Er lieferte dem an Nummer vier gesetzten Kai Wehnelt einen beherzten Kampf, unterlag aber 2:6, 4:6.

Erfahrung zahlt sich aus

Bei den Frauen startete am Mittwochnachmittag bereits das Achtelfinale. Anna Gabric vom TEC Waldau Stuttgart lieferte sich gegen die 18-jährige Julia Middendorp aus dem Porsche-Junior-Team ein packendes Match, das die 23-jährige Stuttgarterin mit 7:6, 6:4 gewann. „Der erste Satz war hart umkämpft, aber das sind die deutschen Meisterschaften, das hat man immer im Kopf – gerade wenn es gegen eine junge Spielerin geht“, sagte Anna Gabric und lobte ihre Gegnerin: „Sie hat sehr gut gespielt.“ Am Ende zahlte sich Anna Gabric‘ Erfahrung aus. Im zweiten Satz behielt sie die Ruhe und brachte den Sieg und den Einzug ins Viertelfinale nach Hause.

Für die Stuttgarterin Alexandra Vecic sind die deutschen Meisterschaften dagegen beendet. Die an Nummer fünf Gesetzte musste wegen einer Erkältung ihr Zweitrundenmatch gegen Mina Hodzic absagen. Somit steht am Donnerstag nur ein Frauen-Match auf dem Plan. Die topgesetzte Nastasja Schunk spielt nicht vor 13 Uhr gegen Ellen Linsenbolz aus Karlsruhe.

Der Tennis Channel überträgt alle Spiele der deutschen Meisterschaften in Biberach live unter www.tennischannel.com. Mit dem Code „DTB20“ erhalten alle Tennisfans 20 Prozent Rabatt auf ein Jahresabonnement. Weitere Informationen und das gesamte Teilnehmerfeld sind zu finden auf www.dtb-tennis.de/DM.