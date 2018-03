Negativserie der MTG-Basketballer hält an

Auch im dritten Spiel der Rückrunde haben die Basketballer der MTG Wangen keinen Sieg mit nach Hause gebracht. Bei der TG Biberach setzte es eine deutliche 51:65-Pleite.

Die Gastgeber eröffneten die Partie mit einem 7:0-Lauf, den die MTG aber schon bald in eine 9:7-Führung ihrerseits drehen konnte. So ausgeglichen wie das erste Viertel (11:13) sollte es aber nicht bleiben. Die MTG ließ sich immer wieder von den Biberachern im Fastbreak schlagen und konnten selber keine einfachen Punkte erziehlen. Zwar waren die Chancen dazu durchaus vorhanden. Der Ball kam aber zu selten beim Mitspieler an. So ging die TG verdient mit einer 36:25-Führung in die Halbzeit.

Nach der Pause dasselbe Bild. Die Wangener, die mit einer kleinen Rotation spielten, wirkten nicht frisch genug, um eine Aufholjagd starten zu können. Sie waren stehts einen Schritt zu spät dran und konnten das Tempo der Gastgeber nur selten mitgehen. Da auch die Quoten aus dem Feld und von der Freiwurflinie schlecht waren, konnte der Rückstand auch im dritten Viertel nicht verringert werden. So ging es beim Stand von 34:49 ins letzte Viertel. Trotz der vielen Fehler und vergebenen Wurfchancen erkannte man den Willen, das Spiel noch zu drehen. Immer wieder wurde der Ball in Korbnähe gebracht, was an diesem Tag beinahe der einzige Weg für die MTG war Punkte zu erziehlen. Das wussten aber natürlich auch die Biberacher und konzentrierten ihre Abwehrbemühungen in der Zone. Da die MTG auch zum Spielende hin ihr Wurfglück nicht fand, ging der Sieg verdient mit 65:51 an die TG Biberach.

Die MTG hat nach dieser Niederlagenserie – dank einer starten Hinrunde – immernoch eine postive Bilanz (7:6) und findet sich aktuell auf dem vierten Tabellenplatz der Bezirksliga Ost wieder.

Am Sonntag (16 Uhr) hofft die MTG, bei ihrem ersten Heimspiel in diesem Jahr, dem Trend entgegen einen Sieg feiern zu können. Da mit dem TSV Laupheim das Tabellenschlusslicht ins Allgäu kommt, stehen die Chancen dazu ganz gut.

Für die MTG spielten: Ma. Cipriano (3 Punkte), Daugalies (11), Haug, Mattheus, Skibicki (3), Spiekermann (11), Spitale (3), Wassermann (13), Wiedemann (7).