NDR-Doku „Der umstrittene Präsident“

Hamburg (dpa) - Die Affäre um Bundespräsident Christian Wulff steht im Mittelpunkt einer Dokumentation im NDR-Fernsehen. Am Freitag (6. Januar, 21.15 Uhr) zeigt der Sender „Der umstrittene Präsident - Das Protokoll einer Affäre“.

Die 30-minütige Doku wolle Hintergründe erläutern sowie Einblicke über das Geschehen hinter den Kulissen liefern, hieß es in einer Mitteilung am Donnerstag. Das Staatsoberhaupt hatte sich am Mittwoch in einem Fernsehinterview bei ARD und ZDF zu seinem umstrittenen Privatkredit und dem Anruf bei „Bild“-Chefredakteur Kai Diekmann geäußert.