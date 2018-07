Seit mindestens 40 Jahren haben genervte Anwohner der Kemmerlanger Straße (Kreisstraße 7982) immer wieder eine Umgehungsstraße von Oberhofen in Richtung Kemmerlang und Grünkraut gefordert -- ohne Erfolg. Im OB-Wahlkampf haben sie das Reizthema erneut angeschnitten. Die Verkehrsbelastung auf diesem inoffiziellen Autobahnzubringer im Ravensburger Süden ist nach ihrer Darstellung unerträglich geworden.

„Das Navi ist für Oberhofen ein Verhängnis. Das hat alles noch verschlimmert“, klagt eine Teilnehmerin an einem kleinen Gesprächskreis des CDU-Ortsverbands Eschach und betroffener Anlieger. Die Runde hat die lebhaften Bürgerklagen über die enorm gewachsene Ost-West-Verkehrsbelastung von Oberhofen in den Wahlveranstaltungen der beiden OB-Kandidaten Dr. Daniel Rapp und Oswald Metzger unlängst im Dorfgemeinschaftshaus zum Anlass genommen, um deutlich zu machen, dass es so wie bisher auf Dauer nicht weitergehen kann. Navigationsgeräte lotsen „Transitverkehr aus ganz Europa“ durch Oberhofen. Viele Fernfahrer, die von der Autobahn A 96 kommen oder dorthin wollen, scheuen den Umweg von etwa 40 Kilometer über Lindau und die B 31, fahren lieber über die B 32 und auf der K 7982 durch Kemmerlang und Oberhofen zur B 30 oder umgekehrt , sparen so Maut und Zeit, teilweise von ihren Chefs dazu angehalten.

Aber auch in den letzten Jahren stark angewachsener Lkw-Ziel- und Quellverkehr quält sich durch Oberhofen, zum und vom Gewerbegebiet Mariatal, dem erweiterten Gewerbegebiet Karrer (Logistik-Unternehmen Noerpel und Dachser), dem Gewerbegebiet Weißenau-Süd (unter anderem mit Grieshaber-Logistik). Alle diese Gewerbegebiete gab es früher nicht, das Wohngebiet Torkenweiler-Süd ebenso wenig. Inzwischen ist bereits das nächste Wohngebiet im Bereich Kirchweg/Angelestrasse geplant, so dass auch der Pkw-Verkehr durch Oberhofen noch weiter anwachsen dürfte.

Die praktischen Navis, auf die viele Oberhofener gar nicht gut zu sprechen sind, schicken übrigens auch auffallend viele Fahrzeuge mit Münchner Kennzeichen, Fahrtziel Bodensee, durch das gestresste Oberhofen. „Während der Hauptverkehrszeiten kommt man kaum über die Straße. Auch fährt kaum einer 30“, schildert ein Betroffener die Lage. Dabei macht es nach seiner Erfahrung auch im Hinblick auf die Lärmbelastung „enorm viel aus“, ob mit 30 oder mit 50 km/h gefahren wird.

Lärm und Vibrationen lösen nicht zuletzt Kiestransporter und Schwerlaster aus, die Aushub aus dem Bodenseekreis zur Kiesgrube karren. „Die Fahrer arbeiten im Akkord. Klar, dass auch sie die kürzeste Route wählen“, schimpft ein Beobachter. Und diese Route führt halt durch Oberhofen, so wie auch die Tour der Transporter, die zwischen der Mülldeponie Gutenfurt und der Verbrennungsanlage in Kempten pendeln. Fazit: Es ist schon eine tolle Mischung, die Oberhofen verkraften muss.

Und Abhilfe ist nicht in Sicht. Zwar hat ihnen gegenüber der neue OB Dr. Rapp Gesprächsbereitschaft erklärt, aber die Oberhofener sind gebrannte Kinder – und vor allem Realisten. Dass der Molldietetunnel, der nicht nur den Leidensgenossen am Autobahnzubringer Wangener Straße, sondern auch ihnen die ersehnte Entlastung bringen würde, wohl auf Jahrzehnte hinaus nicht kommt, ist ihnen klar. Aber sie pochen immer ungeduldiger darauf, dass der Kreis Ravensburg dann wenigstens vier Kilometer Umgehungsstraße nördlich von Oberhofen, südlich von Sickenried zwischen der B 30 (Tankstelle Wurm) in östlicher Richtung bis Kemmerlang realisiert. Damit, so argumentieren sie, wäre schon viel gewonnen.

Kosten ein „Nasenwasser“

Die Kosten für dieses Teilstück, so schätzen sie, wären im Vergleich zu den Tunnelkosten „ein Nasenwasser“. Übrigens waren zwei Varianten D und E dieser Ost-West-Umgehung von Oberhofen bereits in einer Untersuchung der Straßenbauverwaltung Baden-Württemberg über das künftige Bundesstraßennetz im Ravensburger Süden von 1992 enthalten. Eine weitere Südumfahrung der Kernstadt Ravensburg mit Tunnel (Variante B) war in Höhe Fidazhofen eingezeichnet, noch weiter nördlich der Molldietetunnel. Gebaut worden ist keine von den vier erwogenen Ost-West-Achsen, die B 30 Süd, um die es ja bekanntlich vorrangig geht, noch immer nicht.

Dass sich OB Hermann Vogler vor allem auf die neue B 30 konzentriert hat, findet man in Oberhofen durchaus in Ordnung, auch wenn man dort befürchtet, dass diese Nord-Süd-Umgehungsstraße den Oberhofenern noch mehr Verkehr bescheren wird. Nicht so gut zu sprechen ist man in dem erwähnten Gesprächskreis hingegen auf Voglers Amtsvorgänger OB Karl Wäschle. Der habe Ende der 70er Jahre bei einem Stadtteilgespräch in der „Linde“ in Oberhofen, als es damals um den Ausbau der Kemmerlanger Straße ging, versprochen gehabt, Gegenmaßnahmen zu ergreifen, sollte es tatsächlich ausbaubedingt zu einem Anschwellen des Verkehrs kommen. Skeptische Anlieger hatten das bereits damals befürchtet. Etliche verkauften an die Stadt gleichwohl Grund und Boden, den Quadratmeter für 10 DM, damit ein Kanal verlegt und ein Gehweg angelegt werden konnte. Die befürchtete Verkehrslawine ist heute längst Realität, aber auf die versprochene Abhilfe warten die Oberhofener bis heute. Schon damals war von einer im Regionalplan ausgewiesenen Ortsumgehung die Rede gewesen.

Das Argument, dass der Kreis auch für die vier Kilometer kein Geld habe, lassen Betroffene übrigens nicht gelten. Ortsumgehungen seien in kleineren Gemeinden wie Waltershofen und Gebrazhofen doch auch im Bau, Auftraggeber: der Kreis. „Wenn wir den Locher hätten (Bürgermeister von Amtzell und Landtagsabgeordneter), dann hätten wir die Umgehung von Oberhofen schon längst“, rühmt einer in der Runde den tüchtigen Landes- und Kommunalpolitiker. Ein anderer klagt, die teils alten Häuser an der Kemmerlanger Straße seien nicht für den Schwerlastverkehr gebaut. Er befürchtet auf die Dauer gravierende Schäden an der Bausubstanz. „Man kann nur noch wertmindernd vermieten oder verkaufen.“