Navi gewinnt Saisonfinale von CS:GO Blast Premier

Ein 41-jähriger Lasterfahrer ist am Freitagmorgen von Kollegen aus seinem brennenden Lastwagen gerettet worden. Laut Polizei geriet der Kleintransporter auf dem Parkplatz Kemmental an der A8 nördlich von Ulm wegen eines technischen Defekts in Brand.

Leichtverletzt ins Krankenhaus Kurz vor 6.30 Uhr bemerkten Lkw-Fahrer, dass aus dem abgestellten Laster Flammen schlugen. Mit einem kleinen Pulverlöscher versuchten sie erfolglos, den Brand zu löschen;