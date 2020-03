Na'Vi fegt G2 im CS:GO-Finale der IEM Katowice vom Platz

Nur wenige Wochen nach einer Teamumstellung ist Natus Vincere der neue Champion der IEM Katowice. Das „Counter-Strike: Global Offensive“-Team um CS:GO-Star Oleksandr „s1mple“ Kostyliev besiegte G2 Esports im Finale dominant mit 3:0 (16:4, 16:13, 16:2).

„Das ist Wahnsinn für mich“, sagte s1mple im Interview auf dem Stream des Turniers. „Das gibt uns das Selbstvertrauen, um weiter zu arbeiten!“ Die Mannschaft ist in dieser Zusammenstellung noch neu. Erst Ende Januar wurde Ilya „Perfecto“ Zalutskiy ins Team geholt.

Auf der ersten Karte wurde G2 von Na'Vi schlicht überrollt. Das osteuropäische Team entschied auf Nuke allein 14 Runden auf Seiten der Antiterroreinheit (CT) für sich. Nach dem Seitenwechsel reichten dann nur noch zwei Runden für den ersten Punkt der Serie.

Mit der folgenden Karte Dust 2 wachte G2 dann auf. Nachdem die mehrheitlich französische Mannschaft mit 7:2 vorlegte, holte Na'Vi bis zum Seitenwechsel deutlich auf. Das Spiel blieb ausgeglichen, bis Na'Vi mit drei Rundengewinnen in folge das 16:13 und somit den zweiten punkt holte.

Auf der dritten Karte schlief G2 dann offenbar direkt wieder ein. Bis zum Seitenwechsel konnte die Mannschaft lediglich einen Punkt holen. Na'Vi spielte so dominant, dass s1mple beim Stand von 11:1 sogar eine Eliminierung mit einem Messer durchführte. Mit einem 14:1 nach dem Seitenwechsel im Rücken waren die beiden verbliebenen Runden zum Sieg kaum noch der Rede wert.

Na'vi musste aufgrund einer Niederlage in der Gruppenphase auf dem Weg ins Finale insgesamt zwei Matches mehr spielen als G2. Dabei besiegte die Mannschaft unter anderem die Plätze eins und drei der inoffiziellen Weltrangliste von „HLTV.org“, Astralis und Team Liquid.

G2 auf der anderen Seite zeigte nach einer erstklassigen Gruppenphase erst in den Playoffs Schwierigkeiten. „Wir haben schon im Halbfinale nicht so gut gespielt wie in der Gruppenphase“, sagte Kenny „kennyS“ Schrub nach dem Finale. „Wir wollen jetzt Schritt für Schritt nach vorne gehen. Aber es war mal wieder nicht genug und wir müssen jetzt weiter hart arbeiten. Wir sind noch nicht da, wo wir hinwollen.“

Wegen Vorsichtsmaßnahmen gegen die Ausbreitung des neuartigen Coronavirus wurden die Playoffs des Turniers ohne Publikum ausgetragen. Die örtlichen Behörden hatten der Großveranstaltung die Genehmigung entzogen.

Die IEM Katwoice gehört zu den wichtigsten internationalen Turnieren im CS:GO-Jahr und ist als erstes Masters-Championship-Turnier der ESL Pro Tour. Insgesamt nahmen 16 der weltbesten Teams teil, darunter Astralis, Team Liquid, Team Vitality, Mousesports und FaZe Clan.

