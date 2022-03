Naturschutztage tragen zu schwarzen Zahlen in der Kasse bei

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Allmendingen - Vorstand Karl-Heinz Juchems hatte in der Hauptversammlung nichts Erwähnenswertes zu berichten. Ulrich Holtz, 2. stellvertretender Gauvorsitzender, war voll des Lobes für die Ortsgruppe. Trotz Pandemie und Einschränkungen wurden Wanderungen angeboten.

Der wichtigste Punkt des Abends, Ehrungen mit der Ehrennadel und Urkunde für langjährige Mitgliedschaft, erteilte Ulrich Holtz an: Waltraud Kulig für 50 Jahre, Helmut Knoll für 40 Jahre sowie Lucia Leicht, Renate Schuba, Freiherr Peter von Freyberg und Fritz Wünsche für 25 Jahre.

Eine besondere Ehrung, die silberne Ehrennadel, erhielten: Werner Munding für seine Arbeit als Seniorenchef und Vertreter des Vorstands, Heinz Templin für seine Arbeit als Wanderführer und Fähnrich sowie Gabi Fideler für die Schriftführung und die Gestaltung des Internetauftritts.

Von Kassiererin Edith Söll und Wanderwart Franz Bolz wurden die Naturschutztage erwähnt mit einem hohen Einsatz im vergangenen Jahr, was sich in der Kasse auch niederlegt. Durch diese Einsätze konnten eine letzte Zahlung von 500 Euro fürs Vereinsheim, eine Spende an Deutschland Hilft und einen Zaun fürs Vereinsheim finanziert werden.