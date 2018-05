Naturschutzbund verteilt Samentütchen

Die Nabu-Ortsgruppe Weingarten verteilt kostenlos Samentütchen, mit denen der eigene Garten zum Blühen gebracht werden kann. Im Amt für Kultur und Tourismus am Münsterplatz liegen die Tütchen samt Anleitung zum Mitnehmen bereit, teilt der Naturschutzbund mit.

In Deutschland finden laut Pressemitteilung die Singvögel zu wenig Futter für ihre Jungen, ihre Lebensräume verschwinden. Bei den Insekten gehe der Schwund noch schneller. In Baden-Württemberg seien 14 Prozent der Fläche mit Straßen, Gewerbegebieten und Siedlungen bebaut – Tendenz weiterhin steigend.

In den Wohngebieten und Gärten stecke ein riesiges Potential, dem Artenschwund gegenzu- steuern. Bunte Gärten bedeuten laut Nabu lebende Natur und Lebensqualität für Mensch und Tier. Heimische Bäume, Sträucher und Blumen sorgten dafür, dass dort Vögel singen, Bienen und Hummeln summen, sich Schmetterlinge und Käfer einfinden. Die Insekten haben sich im Lauf der Erdgeschichte gemeinsam mit den Pflanzen entwickelt, was Abhängigkeiten erzeugt: Viele Schmetterlingsraupen fressen nur Blätter bestimmter Wildpflanzen. Die Wildbienen finden die Pollen in den Blüten heimischer Pflanzen. Gebietsheimisches Saatgut ist optimal an die Umgebung angepasst und trägt zum Erhalt der Artenvielfalt bei.

Der Nabu Weingarten verteilt kostenlos Samentütchen mit gebietseigenem Samen und einer Anleitung (siehe Rückseite) zum Anlegen einer Blumenwiese auf einer Fläche zwischen fünf und zehn Quadratmetern. Solche kleineren oder auch größeren Flächen würden „Trittsteine für die Natur“ darstellen und der Vernetzung von Lebensräumen dienen, heißt es. So könne damit zum Beispiel ein Stück Rasenfläche, ein Beet oder eine Beeteinfassung oder auf Balkonen Blumenkübel und -kästen einsäen. Jeder könne so der Natur ein bisschen Raum zurückgeben und die Welt wieder etwas farbiger und lebendiger machen.