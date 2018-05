Naturrasenplatz: Dritte Ausschreibungsrunde

Für den Naturrasenplatz in den Täferwiesen geht es in die dritte Ausschreibungsrunde. In der Sitzung des Gemeinderats am Donnerstagabend ist erneut eine Ausschreibung über vorbereitende Erdarbeiten aufgehoben worden.

Im Vorfeld der eigentlichen Baumaßnahme zur Herstellung eines Naturrasenplatzes muss vorab eine Geländemodellierung durchgeführt werden. Dabei müssen rund 16 000 Kubikmeter Erdmaterial und Fels abgefahren werden. Wegen unklarer Belastungsklassen und einem offenbar spekulativen Angebot wurde die erste Ausschreibung im Rahmen einer Eilentscheidung am 11.April aufgehoben. Bei der erneuten Submission am 26.April war das Ergebnis äußerst unbefriedigend. Der wirtschaftlichste Bieter lag mit rund 522 100 Euro 31 Prozent über der Kostenplanung mit knapp 400 000 Euro. Ein Grund dafür ist auch in dem derzeit überhitzten Markt in der Entsorgungsbranche zu sehen. Planer Lutz Angstenberger schlug vor, die Ausschreibung erneut aufzuheben. Dem stimmte das Gremium einstimmig zu. Nun soll nach weiteren Alternativen zur Kostenreduzierung gesucht werden. Dazu gehört die mögliche Deponierung des Erdaushubes im Bereich der Erddeponie Butzenberg. Eine Alternative wäre laut Bürgermeister Armin Kiemel, in Pommertsweiler Gelände aufzufüllen. Man dürfe auf jeden Fall keine Zeit mehr verlieren, sagte der Bürgermeister angesichts der gerade erhaltenen Zusage von 70 000 Euro an Fördermitteln für den Bau des Naturrasenplatzes.

Mit rund 104 800 Euro unterstützt Abtsgmünd in diesem Jahr die 70 Vereine in der Gesamtgemeinde. Bereits seit 1. Januar gelten die um 30 Prozent gegenüber dem Vorjahr erhöhten Förderbeiträge. Dies kommt unter anderem 1267 Jugendlichen in den Vereinen zugute. Die Sportvereine erhalten zusammen 82 500 Euro, die vier Musikvereine der Gemeinde 144 65 Euro.

Einstimmig hat der Gemeinderat für die Wahl der Schöffen für die Geschäftsjahre 2019 bis 2023 Maria-Elisabeth Büker, Markus Karl Händle, Carsten Ulrich Günter Lüders sowie Werner Willi Rieck benannt.

Die Erschließung der vier Bauplätze in der Hangstraße in Pommertsweiler hat abschließend 161 984 Euro gekostet. Damit lag die Baukostenabrechnung mit 4284 Euro nur knapp über der Kostenplanung von 157 700 Euro. Da hier zwei Plätze in privater Hand sind und von den zwei gemeindeeigenen Plätzen bereits einer verkauft ist, forderte Gemeinrat Joachim Hug angesichts von nur noch einem freien Bauplatz in Pommertsweiler, dass umgehend nach alternativem Baugelände gesucht werden müsse.

Vandalismus angeprangert

Albert Vogt beklagte sich in der Bürgerfragestunde über den offensichtlichen Vandalismus im Bereich der Freizeiteinrichtungen am Laubbachstausee sowie der Grillhütte auf dem Büchelberger Grat. Er betonte, es sei den Bürgern nicht zuzumuten, ständig mit ihren Steuergeldern diese Zerstörungen zu bezahlen. Bürgermeister Armin Kiemel bedauerte auch, dass es Zeitgenossen gebe, die für öffentliche Einrichtungen keine Wertschätzung zeigen würden. Dennoch könne man diese Einrichtungen nicht einfach abbauen, denn dies sei eine Strafe für alle anderen Bürger.

Albert Vogt forderte die Verwaltung auf, nochmals auf die Gemeinde Obergröningen und das Regierungspräsidium zuzugehen, um endlich den Lückenschluss des Kocher-Jagst-Radweges zwischen Fach und Algishofen zu erreichen. Dort sei das Radfahren, vor allem mit Kindern, lebensgefährlich, sagte er.