Naturnahes Gärtnern: Ist das unnützes Unkraut - oder darf das bleiben?

Der unschöne Begriff Touristenfalle hat keine verbindliche Definition. In etwa drückt er aber aus, dass Besucher dort, wo es am schönsten ist, mit fragwürdigem Angebot zu überteuerten Preisen wenn nicht geschlachtet, dann aber mindestens gerupft werden. Und um es ganz klar zu sagen: Auch in unserer schönen Region, zumal am Bodenseeufer, kann der in erweiterter Fingerhutgröße ausgeschenkte Cappuccino aus dem Automaten stellenweise die Vier-Euro-Marke reißen.