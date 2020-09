Naturnahes Gärtnern: Ist das Unkraut - und darf das bleiben?

Mit einem Showaufguss außer Konkurrenz sind am Donnerstagabend die Deutschen Aufguss-Meisterschaften im Jordanbad in Biberach gestartet. Eine Jury bewertet die Teilnehmer in den kommenden Tagen darin, wie eindrucksvoll und handwerklich sauber ihr Können ist.

Was den Reiz des vom Deutschen Sauna Bund ausgerichteten Wettbewerbs ausmacht, ist beim gemeinsamen Schwitzen für Medienvertreter am Donnerstag mehr als deutlich geworden.

Über 100 Menschen schwitzen aus allen Poren Plötzlich steht er da.