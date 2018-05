Naturkundliche Führungen in der Brenzregion

Heidenheim (ij) - Der Arbeitskreis Alb-Guide Östliche Alb im Naturschutzbund (Nabu) bietet in den kommenden Wochen wieder eine Reihe unterschiedlicher und interessanter natur- und landschaftskundlicher Führungen in der Brenzregion und auf der Östlichen Alb an.

Bereits am Sonntag, 27. Mai, führt der Nabu-Alb-Guide Erwin Pregel zu den Unesco-Welterbehöhlen im Lonetal. Als letzter Zeitzeuge und Grabungshelfer der ersten archäologischen Grabungen im Lonetal berichtet er über bisherige sowie neueste Grabungsergebnisse und über das Leben unserer Vorfahren. Die Führung dauert etwa zwei Stunden. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Treffpunkt ist 10 Uhr auf dem großen Lonetalparkplatz links zwischen Bissingen und Öllingen (am Kreisel Richtung Öllingen ins Lonetal). Weitere Informationen unter Telefon 07324 / 2765.

Am Donnerstag, 31. Mai (Fronleichnam), lädt Nabu-Alb-Guide und Kräuterpädagogin Martina Mack zu einem botanischen Spaziergang nach Dettingen ein. Auf verwinkelten Pfaden geht es durch Streuobstwiesen zum Rohrweiher. Die Teilnehmern lernen Außer den bunten Blumen auch das weißblühende Wildobst kennen. Die Wanderung dauert drei Stunden. Eine Anmeldung ist erforderlich. Treffpunkt ist um 9.30 Uhr am Parkplatz der „Hofschenke“ in Dettingen. Weitere Informationen unter Telefon 0157 / 78979387.

Am Samstag, 2. Juni, führt der Nabu-Alb-Guide und Imkermeister Erich Fähnle durch die moderne Apitherapie-Imkerei. Dabei erhalten die Teilnehmer einen umfassenden Einblick zu Bienenprodukten und deren Anwendung. Es besteht Gelegenheit, viele unterschiedliche Honigsorten zu verkosten. Um Anmeldung wird gebeten. Treffpunkt ist um 14 Uhr in der Hirscheckstraße 29 in Königsbronn-Zang. Weitere Informationen unter Telefon 07328 / 922022.

Am Sonntag, 3. Juni, geht es bei Nabu-Alb-Guide und Kräuterpädagogin Martina Mack um essbare Wildkräuter. Dabei wird vermittelt, wie Delikatessen am Wegesrand sicher erkannt werden können und warum man ihnen mehr Beachtung schenken sollte. Der botanische Spaziergang dauert circa zwei Stunden und führt von Hürben nach Burgberg ins Mühlencafé. Eine Anmeldung ist erforderlich. Treffpunkt ist um 12.30 Uhr an der Hürbebrücke beim Höhlenhaus. Weitere Informationen unter Telefon 0157 / 78979387.

Ebenfalls am Sonntag, 3. Juni, präsentieren sich die Alb-Guides beim Geoparkfest am Urgeschichtlichen Museum Blaubeuren.

Am Sonntag, 24. Juni, trifft man mit Nabu-Alb-Guide Karin Marquard-Mader auf „Ehrlose Ritter und ruhelose Geister“ und erfährt bei einer natur- und landschaftskundlichen Führung die Geschichte um die Güssenburg im Urbrenztal bei Hermaringen. Eine Anmeldung ist erforderlich. Treffpunkt ist um 13 Uhr in Hermaringen am Netto-Parkplatz direkt am Ortseingang. Weitere Informationen unter Telefon 0170 / 3268449 oder unter E-Mail: marquard-mader@web.de