Naturfreibad startet in die Badesaison

Am Pfingstsonntag, 20. Mai, beginnt die Badesaison im Naturfreibad Uttenweiler. Ab diesem Jahr übernimmt das Bäderteam der Stadtwerke die Badeaufsicht im Naturfreibad Uttenweiler gemeinsam mit dem bisher für die Gemeinde tätigen Aufsichtspersonal.

Besonders für kleine Gemeinden werde es zunehmend schwieriger, das notwendige Fachpersonal mit der gesetzlich geforderten Ausbildung zu stellen, so Dietmar Geier, Geschäftsführer der Stadtwerke Biberach. „Es gibt viel zu wenig Fachkräfte auf dem Markt.“

Zu den Aufgaben der Stadtwerke gehören unter anderem die Planung, Organisation und Gewährleistung der Badeaufsicht mit allen Konsequenzen wie Haftung, Krankheits- und Urlaubsvertretung, Hygiene- und Dienstplänen. Geregelt ist dies in einem Dienstleitungsvertrag, der zum 1. Mai in Kraft getreten ist und zunächst eine Laufzeit von fünf Jahren hat. Die Stadtwerke bieten diese Dienstleistung schon seit einiger Zeit an und reagieren somit auf den Mangel an Fachkräften für Bäderbetriebe, vor allem in kleineren Kommunen.

„Wir sind froh, mit dem Stadtwerken Biberach einen zuverlässigen und regionalen Dienstleister für unser Naturfreibad gefunden zu haben und freuen uns auf die Zusammenarbeit“, sagt Uttenweilers Bürgermeister Werner Binder. „Nun steht der Badesaison nichts mehr im Wege.“