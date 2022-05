Natur Erleben, Artenvielfalt schützen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Mit rund 130 Veranstaltungen konnten wir endlich wieder gemeinsam Natur auf vielfältige Weise erleben und so die Bürgerinnen und Bürger für den grünen Schatz vor unserer Haustüre begeistern. Seit vielen Jahren bietet die Ortsgruppe Scheer des Schwäbischen Albvereins eine Exkursion an. Zehn Teilnehmer erkundeten den Lebensraum an den Zielfinger Baggerseen. Fünf Seen – ein Paradies, ein Naturraum und Erhohlungsort zugleich. Die im Bereich Sigmaringen, Mengen, Krauchenwies durch den Kiesabbau entstanden sind. So sind die Zielfinger Seen heute ein Rückzugs- und Erholungsraum für Tiere und den Menschen. Doch bevor der Kiesabbau im Offenland begann, wurde an anderer Stelle das Material in einer alten Kiesgrube am Hang abgebaut. Dies war das Ziel der Wanderung. Doch auch die Natur hat von diesem Ort schon lange Besitz ergriffen. Alte Betriebsgebäude, aus denen Bäume heraus wachsen sind noch zu finden. Ein Lost Place. Wie im Urwald. Alles liegt kreuz und quer, doch das macht das Ganze aus.