Natürliches Zuhause für Bienen

Friedrichshafen (sz) - Wer in den letzten Tagen aufmerksam durch den Uferpark ging, entdeckte dort Baumstämme – gespickt mit vielen kleinen Löchern. Auf den ersten Blick ein interessantes Bild, bei dem sofort die Frage aufkam, was sollen diese Löcher? Die Abteilung Stadtgrün im Stadtbauamt hat im Rahmen ihrer vielfältigen Maßnahmen „Insektenhotels“ an unterschiedlichen Stellen im Stadtgebiet aufgestellt, heißt es in einer Pressemitteilung. Dazu gehören der Uferpark, der Schmitthennerpark, das Staudenbeet direkt beim Fahrradabstellplatz auf dem Oberen Kirchplatz und am Veloring. Nach einer Bauanweisung des BUND und in Zusammenarbeit mit Mitarbeitern des Baubetriebsamtes wurden mehrere morsche Obstbaumstämme entrindet und darin unterschiedlich große Löcher gebohrt. Im Uferpark stehen die Wildbienenstämme überwiegend in südexponierten Randlagen oder an Gehölzrändern. Damit sich in diesen weniger stark genutzten Bereichen des Uferparks die Wiesen oder Gehölzsäume entwickeln können, werden die Rasenflächen im Umfeld der Stämme in diesem Jahr deutlich weniger gemäht.