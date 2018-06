Nato schickt Flugzeuge, Schiffe und Soldaten in den Osten

Brüssel (dpa) - Die Nato schickt Flugzeuge und Soldaten in mehrere ihrer östlichen Bündnisstaaten. Angesichts der Krise in der Ukraine soll dies die stärkere Anwesenheit von Militär aus anderen Nato-Staaten die Sicherheitsgarantie der Allianz bekräftigen. Nato-Generalsekretär Anders Fogh Rasmussen sagte, falls nötig, würden in den kommenden Wochen und Monaten weitere Maßnahmen folgen. Der Nato-Rat reagierte damit auf Bitten der drei baltischen Staaten Litauen, Lettland und Estland sowie Polens und Rumäniens.