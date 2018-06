Nationalelf spielt gegen Österreich - 100. Länderspiel von Lahm

München (dpa) - Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft trifft heute Abend in München in der WM-Qualifikation auf Österreich. Mit einem Sieg im Prestigeduell mit dem Nachbarn würde Deutschland die Tabellenführung in der Gruppe C festigen - und einen weiteren großen Schritt zur Weltmeisterschaft 2014 in Brasilien machen. Kapitän Philipp Lahm vom FC Bayern München bestreitet sein 100. Länderspiel. Vor der Partie wird der langjährige Kapitän Michael Ballack von DFB-Präsident Wolfgang Niersbach offiziell verabschiedet.