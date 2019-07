Nass und platt dem Ziel entgegen: Pirmin Eisnebarth erlebt wilde Transalp-Etappe

Was für eine wilde Etappe. Nicht nur, dass die Strecke am fünften Tag mit 112 Kilometern die längste der diesjährigen Transalp war, es gab auch viele fiese Anstiege. Das Schlimmste aber war, dass es gerade, als wir auf dem höchsten Gipfel auf 1600 Metern waren, zu regnen angefangen hat. Es hat richtig geschifft und und es war extrem kalt. Doch damit nicht genug: Auf dem langen Flachstück zwischen Strigno und Valle hat es uns dann besonders hart erwischt. Auf etwa der Hälfte des 30 Kilometer langen Abschnitts hat mein Vorderreifen Luft verloren. Ich weiß auch nicht, wie man sich auf einer asphaltierten Straße einen Platten fahren kann, aber das war das Worst-Case-Szenario. Eigentlich hatten wir uns vorgenommen, in einer Gruppe mitzufahren, um Kräfte zu sparen. Das konnten wir durch den Defekt aber vergessen. Wir mussten anhalten und den Platten provisorisch flicken – und das gleich zweimal. Erst bei der Verpflegungsstation konnte ich den Vorderreifen wechseln. Insgesamt drei Stopps, zu zweit alleine im Wind und dann noch ein extrem steiler Schlussanstieg, bei dem uns die Kraft fehlte und wir schieben mussten – am Ende haben wir uns nach fast fünf Stunden auf dem ins Ziel gequält. Leider haben wir durch den Defekt auch ordentlich Zeit verloren – auf die beiden Niederländer, die in der Gesamtwertung direkt hinter uns liegen, sogar mehr als sieben Minuten. Wir sind zwar nach wie vor auf Platz acht, haben aber nur noch 30 Sekunden Vorsprung. Das wird eine enge Kiste auf den letzten beiden Etappen. Immerhin: Die Strecke morgen kommt uns entgegen. Es gibt nur wenige Ansteige und es geht viel bergab. Durch unsere Technik hoffen wir, wieder etwas Zeit gut machen zu können. Aber ganz ehrlich: Nach fünf harten Tagen fehlt uns so langsam die Kraft. Da schaut man nur noch, dass man sein Tempo fährt und ins Ziel kommt. Das Gute ist, dass es allen so geht. Wir ziehen es auf jeden Fall durch. Bis morgen.

Die Transalp gilt als das härteste Mountainbike-Rennen über die Alpen: 558 Kilometer und 18 447 Höhenmeter in sieben Etappen, von Tux im Zillertal nach Molveno nördlich des Gardasees. Für die „Lindauer Zeitung“ berichtet der Lindauer Mountainbiker Pirmin Eisenbarth (24) von seinen Erlebnissen.