In Fachsenfeld ist am Samstag gehörig die närrische Post abgegangen: Die Naschkatza haben zunächst rund um den Narrenbaum auf dem Dorfplatz eine fröhliche Party inszeniert, dann bewegte sich ein Umzug durch die Straßen und schließlich ging es beim Brauchtumsabend in der Woellwarthhalle fünf Stunden lang hoch her.

Mit drei kräftigen „Naschkatza miau“ begrüßte Präsidentin Nadine Patzelt die versammelte Narrenschar auf dem Dorfplatz. Sie betonte, dass man sich dieses Jahr zum elften Mal zum närrischen Treiben in Fachsenfeld treffe. Da sei gute Laune garantiert. Gesagt, getan: Die Schlossgugga Fachsenfeld spielten auf, dass die Ohren wackelten und sorgten gleich für mächtig Stimmung unter den Narren.

Der anschließende Umzug in der Dämmerung hatte es in sich: 20 Gruppen zogen fröhlich durch die Straßen. Stark vertreten waren natürlich die Fachsenfelder Gastgeber mit Gardemädchen der Naschkatza, mit den Schlosshexen, der Narrenpolizei , Feuerwehr und den Schloss-Gugga. Außerdem zeigten sich zahlreiche Narrenzünfte aus der näheren und weiteren Umgebung mit Gardemädchen, Guggen, Hexen und Goischder enorm in Form. Die am weitesten gereiste Gruppe waren die Tanzfreunde aus Olching bei München. Immer wieder erschallten die verschiedenen Narrenrufe.

Beste Stimmung herrschte auch beim von Katzenrat-Präsident Holger Patzelt moderierten Brauchtumsabend in der Woellwarthhalle. Ein vielversprechendes Debüt gaben dabei die Minikätzchen der Naschkatza, aber auch die anderen 25 Gruppen heizten mit Show- und Gardetänzen, Maskentänzen, Guggamusik und Männerballett ordentlich ein. Zum Schluss übernahm DJ Jay Kay die närrische Regie.