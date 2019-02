Narro Hee: Die Fasnet ist ausgegraben

„Älz a bissle andersch“ – aber trotzdem, nach dem strengen, traditionellen Ritual hat die Munderkinger Trommgesellenzunft am Donnerstag die Wuselinger Fasnet ausgegraben. Beim „Reizenda“ vom Obertorplatz ließen sich die Narren zum ersten Mal von „viele kloine Mäschgerla“ unterstützen, die selbstgebastelten Laternen mitbrachten.

So zogen die Narren gemeinsam zum Rathaus. Dort forderte Zunftmeister Ralf Lindner das Narrenvolk auf, den Schultes mit „Des isch dr graischte Lump“ zu rufen. Prompt zeigte sich Michael Lohner am Fenster und rief: „Bei so viele nette Mäschgerla überleg I es mir, ob I den Schlüssel hergib“. Und dazu hatte der Bürgermeister heuer mehr Zeit als gewohnt. Weil das SWR-Fernsehen pünktlich ab 18.38 Uhr live übertragen wollte, mussten die Rathaushexen warten, bis ihnen der Rathaussturm erlaubt wurde. Ob der Bürgermeister, wie verkündet, zwischenzeitlich auf der Toilette war, wird wohl sein Narrengeheimnis bleiben.

Als die TV-Aufnahmen im Kasten waren, durften die Rathaushexen ihren Erfolg genießen und konnten den Schultes endlich und wie in den Vorjahren auf das Podium zerren. „I bin etz von de Rathaushexa g’fanga ond derf nemme ins Rothaus ganga“, reimte Lohner und gab als seine letzte Amtshandlung den närrischen Befehl: „Brunnasprenger grabet d’Fasnet aus“. Das ließen sich Simon Gassmann und Tobias Schartmann, die beiden diesjährigen Brunnenspringer, nicht zwei Mal sagen und befreiten Trommmeister Gerhard Steiner aus seiner Versenkung. Anders als in den Vorjahren tauchte der heuer nicht aus Feuer und Rauch auf, nur ein bisschen Nebel wabberte über den Marktplatz. Schnell übernahm er den Rathausschlüssel und verkündete, dass er jetzt die „Herrschaft über Monderkenga“ innehabe. „Regiera kann I jetzt, amta ond verwalta und an älle Stadtheben schlata“, sagte er. Auf Lokalkolorit und seine närrischen Mahnungen verzichtete der Munderkinger Obernarr in diesem Jahr und verlas sofort die „Wuselinger Narrengesetze“. Nach der Binsenweisheit „Dia Fasnet hot etz grad a’gfanga und hört am Fasnetszeischdi nachts om’a Zwölfe auf“, betonte der Trommmeister, dass die Munderkinger Fasnet nach alten Traditionen gefeiert werde, dass „älle Mäschgerla“ unter seinem persönlichen Schutz und dem Schutz aller echten Narren stehen. Und bevor das Munderkinger Narrenleid gesungen wurde, betonte der Trommmeister, dass sich in Wuselingen bis Aschermittwoch mit „Narro-Hee“ gegrüßt werde und „Der isch dr graischt Lomp“ zur Fasnetszeit keine Beleidigung, sondern ein Munderkinger Ehrentitel sei. Und der wurde Schultes Lohner gleich zuteil: Als er eines der kleinen Mäschgerle fragt, wer der größte Lump sei, antwortete der Jungen ohne zu zögern „Du“.