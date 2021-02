Narrezunft Krautscheißer Unterhausen - Was treibt der Krautscheißer eigentlich zuhause?

Alle Mitglieder der Krautscheißer aus Lichtenstein in der Nähe von Reutlingen sollten Videos und Bilder einschicken - das Motto: Was treibt denn unser Krautscheißer, unser Kochhafen oder unser Schalmeienspieler während er coronabedingt zuhause sitzen muss. Viel ist zusammengekommen - die Zunft nutzt das Materie vorrangig um den Narren jeden Tag mit einem anderen Schmankerl die triste Zeit zu versüßen.

Gefällt dir dieses Video? Dann stimme jetzt ab!

Über 30 Zünfte und Fasnet-Gruppen nehmen am Videowettbewerb von Schwäbische.de teil. Der Verein, der am Aschermittwoch die meisten Stimmen für sein Video gesammelt hat, bekommt 1000 Euro und eine ganze Seite zur freien Gestaltung in der Schwäbischen Zeitung.