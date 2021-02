Narrenzunft Wetterhexa Altusried - Gesungen wird auch ohne Publikum

Zunftmeisterin Sindy aus Altusried im Oberallgäu singt auf dem Zunftmeisterempfang jedes Jahr ein eigens gedichtetes Lied. Da das dieses Jahr leider nicht möglich ist, gibt's das Lied eben aus dem närrischen „Home-Office“.

Gefällt dir dieses Video? Dann stimme jetzt ab!

Über 30 Zünfte und Fasnet-Gruppen nehmen am Videowettbewerb von Schwäbische.de teil. Der Verein, der am Aschermittwoch die meisten Stimmen für sein Video gesammelt hat, bekommt 1000 Euro und eine ganze Seite zur freien Gestaltung in der Schwäbischen Zeitung.