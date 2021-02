Narrenzunft streamt das Abbrennen des Funkens

Bekanntermaßen finden die Funkenfeuer in diesem Jahr coronabedingt nicht statt. Die Narrenzunft Bürgermoos hat sich aber etwas einfallen lassen, damit der Funken nicht komplett ausfallen muss, wie die Zunft in einer Pressemitteilung schreibt. Es werde ein kleinerer Funken coronakonform aufgebaut. Damit jeder am traditionellen Funkenabbrennen dabei sein kann, wird dieser am Sonntag, 21. Februar, ab 18.30 Uhr live über die Videoplattform Youtube gestreamt. Zur musikalischen Umrahmung wird die Stadtkapelle Tettnang für Stimmung sorgen.

Die Narrenzunft Bürgermoos dankt hierfür der Stadt Tettnang, die diesem reduzierten Programm ihr Okay gab. Eine klare Botschaft möchte die Narrenzunft Bürgermoos jedoch auch noch mitgeben: „Bleibt bitte zuhause und macht es euch auf euren Sofas gemütlich.“ Dadurch, dass das Online-Narrenbaumstellen reibungslos funktioniert habe und keine weiteren Personen vor Ort waren, dürfe man nun auch den Funken abbrennen. „Behaltet dies bitte so bei! Wir vermissen euch alle sehr, doch wenn wir jetzt gemeinsam durchhalten können wir nächstes Jahr wieder alle gemeinsam vor Ort tolle Veranstaltungen feiern“, schreibt die Zunft weiter. Dies könne man auch positiv sehen, schließlich habe man so keine vermatschten Schuhe und müsse auch nicht frieren.