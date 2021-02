Narrenzunft Mittelbiberach - „Der Kopf akzeptierts, das Herz leider nicht“

„Der Kopf akzeptierts, das Herz leider nicht“, schreibt die Narrenzunft Mittelbiberach treffend. Im Video blickt die Zunft zurück auf bessere Zeiten, zwei Hexen erklären die Historie der Fasnet in Mittelbiberach und stellen die unterschiedlichen Figuren des Vereins vor.

Über 30 Zünfte und Fasnet-Gruppen nehmen am Videowettbewerb von Schwäbische.de teil. Der Verein, der am Aschermittwoch die meisten Stimmen für sein Video gesammelt hat bekommt 1000 Euro und eine ganze Seite zur freien Gestaltung in der Schwäbischen Zeitung.